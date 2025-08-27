Bafil Talabanî li gel desteya serokatiya PYDê ciciya

Serokê Yekîtiya Niştîmanî ya Kurdistanê (YNK) Bafil Talebanî li Debaşana Silêmaniyê bi Hevserokê Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) Xerîb Hiso, Endama Desteya Serokatiya Partiya Yekitiya Demokratîk (PYD) Foza Yûsif û Endamê Desteya Serokatiya Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) Salih Mislim re civiya.
Bafil Talebanî bi rêya hesabê xwe yê Facebookê da zanîn ku Berpirsê Buroya Têkiliyan a YNKyê Derbaz Kosret Resûl, Berpirsê Beşa Têkiliyên Kurdistanê yê YNKyê Salar Lale Serhed jî beşdarî civînê bûne.
Hat diyarkirin ku di civînê de behsa pêşhatên herî nû yên Sûriye û Rojavayê Kurdistan hatiye kirin.
Bafil Talebanî piştgîriya Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê ji bo parastina berjewendiyên Kurdên Rojavayê Kurdistanê ducare kir.
Her wiha got ku “Dive mafên Kurdan li Sûriyeya nû werin misogerkirin” û ew welat bi hevparî ji hêla hemû aliyan ve were birêvebirin û Hikûmeta Sûriyeyê jî nûnertiya hemû pêkhateyan bike.
Li gorî parvekirina Bafil Talebanî, “Şandeya PYDyê jî silavên birêz Mezlûm Ebdî gihandine Serok Bafil û piştgîriya PYD û HSDyê careke din jê re ducare kiriye.”