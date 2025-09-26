Trump û Erdogan li Qesra Spî civiyan..

Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan li Qesra Spî bi Serokê Amerîkayê Donald Trump re civiya.
Civîn 2 saet û 20 deqîqe dom kir û piştre Erdoğan ji Qesra Spî derket.
Serokê Amerîkayê Trump hevdîtin wekî “ecêb” bi nav kir û diyar kir ku di gelek mijaran de lihevkirine.
Serokê Amerîkayê diyar kir ku peymana F-35 dikare bi Tirkiyeyê re were îmzekirin û ji bo firotina alavên leşkerî danûstandin didomin.
Donald Trump got, “Dema ku hûn bibihîzin ka me îro bi Serokkomar Erdoğan re çi nîqaş kiriye hunê di bin tesîra vê hevdîtinê de bimînin.
Trump ji berî civînê axivî û got:
“Dema ez li sirgûnê bûm, em heval bûn. Ew mirovekî bi bandor e, mirovekî rêzdar e, li welatê xwe, li Ewropayê û li çaraliyê cîhanê rêzdar e. Ew serokê welatekî bi hêzek leşkerî ye. Ji bo me şerefek e ku em li Qesra Sipî pêşwaziya wî bikin.”
Em gelek bazirganiyê li gel Tirkiyeyê dikin, û em ê berdewam bikin ku wê zêde bikin. Me F-35 û F-16 hene, û em ê li ser wan nîqaş bikin. Em ê çend demjimêrên pir balkêş derbas bikin. Ez rêzek mezin ji wî re digirim. Demek dirêj e têkiliyên me pir baş in.
Ji berî demek dirêj ji bo girtina Pastor Bronson pirsgirêkek di nav me de hebû. Lê piştî ku min telefon ji serokkomar re vekir wî Pator berda. Ev ji bo civaka me ya Xiristiyan tiştek pir girîng bû; Ev yek her demî di bîra min de ye. tînim. Em pir kêfxweş bûn. Pastor Bronson bi tenduristiyek baş hate berdan. Em kêfxweş in ku Serok Recep Tayyip Erdogan li vir e; bi xêr hatine.”
Xalên sereke ji daxuyaniyên Erdogan ev in:
“Em pir kêfxweş in ku vê serdanê di dema Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî de dikin. Em di têkiliyên Tirkiye-Amerîkayê de, hem di dema yekem û hem jî di dema duyem a Birêz Trump de, rewşên cûda dijîn. Ez bawer dikim ku em ê derfet bibînin ku têkiliyên xwe yên di derbarê F-35, F-16 û Halkbankê de bi berfirehî nîqaş bikin.
Em amade ne ku her tiştê ku li ser me di derbarê dibistana Heybeliada de ferz be bikin.” Dema ku ez vegerim, ez ê derfet bibînim ku bi Birêz Bartholomew re li ser vê mijarê nîqaş bikim.”
Di debarê Suriye de Trump got: “Ez difikirim ku ev serkeftinek mezin e. Wî tiştek kir ku 2,000 sal in hewl dide ku were kirin. Min got, ‘Ji bo vê serkeftinê pesnê xwe bide.’ Wî pirsgirêka li Sûriyê çareser kir. Cezayên tund bûn, me ew rakirin. Werin em îro daxuyaniyek girîng bidin. Ev serkeftinek ji bo Tirkiyeyê bû, û divê ew jî pesnê vê serkeftinê bê dayîn. Nakokiyek ku bi hezaran salan dom dike bi dawî bûye. Ez difikirim ku Erdogan berpirsiyarê vê yekê ye. Erebistana Siûdî û Qeterê jî daxwazek kirin. Wan got, ‘Ji kerema xwe cezayan rakin.’ Ji ber vê yekê, ji bo ku derfetek çêbe min ceza rakirin. .”