Talabanî:Ez bi tundî vê kiryarê şermezar dikim

Cîgirê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Qubad Talebanî li ser şewitandina Ala Kurdistanê û baregeha Liqa 5 a Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) ya li Bexdayê ragihand: “Êrîşkirina ser baregeha PDKê ya li Bexdayê, nayê qebûlkirin.”

Qubad Talebanî di daxuyaniya xwe de diyar kir: “Şewitandina Ala pîroz a Kurdistanê ku sembola mezin a gelê me ye û herwiha êrîşkirina ser baregeha Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) ya li Bexdayê bi awayekî neyasayî û neşaristanî, cihê qebûlkirinê nîne û êrîşkirina ser hemû pîrozî û baregehên Kurdistanî yên li paytexta federaliya Iraqê ye.”

Talebanî eşkere kir: “Ez bi tundî vê kiryarê şermezar dikim û em ji hêzên Iraqî yên hevpeyman û dostên xwe yên li Bexdayê daxwaz dikin ku li ser vê bêrêzîkirinê dengê xwe bilind bikin ku binpêkirina mezin a yasa û destûr û sîmaya pirrengiya Iraqê ye û zalkirina hêza çek e bi ser mentiqê eql û diyalogê de. Ev jî me dixe ber berpirsyariya mezin a yekrêzî û yekhelwestiya Kurd ji bo rûbirûbûna metirsiyên li ser me, ku îro gelê me ji hemû deman zêdetir, pêwîstiya me bi yekrêzî û tebayî heye.”