Sîwaneke Netewî-Demokrat…

Li Bakurê Kurdistanê gelek komik, rêxistin û partî hene ku siyaseta xwe weke netewî – demokrat pênase dikin. Dikin, lê em dizanin ku pêwistiyên vê xetê jî baş bicîh nayînin. Heta nûha jî, bi vê helwesta şelûlî xwe xapandine, alîgirê xwe xapandine, dilxwazên xwe xapandine. Rê û çareserîyên birêkûpêk nişanî hevalbendên xwe nedane. Li miqabilî vê şelûlîyê ez jî dibêjim; divê ev xet baş zelal bibe û li Bakurê Kurdistanê bibe alternatifeke şênber! Bibe hêviyek berbiçav di nava Kurdan de. Em dizanin ku heta nûha ev xeta ku gelek mirovê Kurd nesnamaya xwe ya siyasî pê tinin ziman, bi erka xwe ya netewî û siyasî ranebûye ser piyan û nebûye xwedîyê girseyîyeke gelerî.

Beriya her tişt ev kêmasi, kêmasiya mirovên ku xwe weke netewî-demokrat didin nişandan e. Ew heta nûha nebûne bersiv ji rewşê re û çareseri jî pêşkêşî Kurdên Bakur nekirine.

Eşkereye ku xeta netewî – demokrat ji ber gelek pirsgirêkên navxweyî li Bakurê Welêt qet bihêz nebûye. Ji ber gelek sedeman ev xet qels ma ye. Hemû kes jî ji ber rewşa ku heye, li gora pratik û dêrûniya xwe hinekan tawanbar dikin. “Ez baş im û yên din xerab in” dibêjin. Lê jibîra dikin ku, em hemû bihevre xerab dibin! Em hevre ji derb dikevin. Di vê tevgirêdanê de em pêwistîyên xwe yên dîrokî, netewî û civakî nayînin cîh. Weke tevger em nebûne pêşengê civaka xwe û me roleke netewî jî neleyistiye.

Em baş dizanin ku mîrata ku xeta netewî- demokrat li ser avabûye ji hêla fikrî û program de ne baş zelal e. Ev xet li Bakurê Kurdistanê kûr nebûye, felsefî nebûye, di civaka me de goşt negirtiye. Rêha xwe bernedaye nava civaka Kurdan. Xeta netewî-demokrat, ji ber pirsgirêkên navxweyî qûrmiçi maye. Aligir û dilxwazên xwe di asteke ku pêwistî pê heye birêxistin nekirine. Ezezitî û nekirkêri ketiyê asteke gelek bilind. Ne xeta netewayetî û ne jî xeta demokrat hîna jî xwe li gora demê baş nikarin pênase bikin. Zexeliyeke mental heye, zûwabûneke fikrî heye, qerimandineke siyasî heye. Ya helî giring jî teorî û pratika netewî-demokrat heta nûha li hevdû nebanîya ye.

Lê em dibînin ku komik û partîyên ku li ser mirata netewî- demokrat formata xwe girtine heta nûha yêkrêz jî nebûne. Her ku diçe hejmara van rêxistin û komikan jî zêde dibe. Hemû bi hevdû re dibêjin; deriyê me ji hemû kesan re vekirîye. Hemû bi hev re dibêjim; em li ser rêbaza Barzanî siyasetê dikin! Ûhw…

Ne tenê ew lê îro li Bakurê Kurdistanê xaltika Hefso û xalê Miho jî van gotinan li her deverê û di her rewşê de dubare dikin! Lê encam jî gelekî beloq û mekroh li miqabilî me rawestiya ye! Encamê ku heye henekê xwe bi me dike: dibêje; ma ez xweşikim ya hûn?!

Di pratika siyasetê de mirov baş dibine ku ji rêbaza Barzanî bêtir, komik û partîyên me weke dikên elokan li derdora xwe dizîvirin û ji xwe re dixebitin. An ji qet naxebitin! Hema hene û hew! Dibêjin; bila biçûk be, bila ji min re be! Ji bona ku vê rewşa malkambax biparêzin jî hinek şelaf û nekirkêran li dora xwe vedihewînin û karê betalan dikin. Bê hempa pesnê hevdû didin. Xwe li ber baranê bila sebeb şil dikin!..

Ez dibêjim; divê xeta netewî- demokrat xwe ji vê rewşa malkambax zû azad bike. Mirovên xêrxwaz hilbet wê bipirsin; çawa gelo? Ez ji dil û can dibêjim; pêşî divê em hemû bi hevre vê rastiya ku heye qebûl bikin, vê rastiyê di nava hinavên xwe de biserifînin û dûra jî li ser çareserkirina rewşê dengê xwe bi hevre bilind bikin.

Di vê mijarê de em hewcedarê hemû dengan e!

Bi raya min divê em bi hevdû re sîwaneke netewî-demokrat ava bikin. Ew sîwan an jî avanî divê li ser minîmûm nirx (federasyon, mafê ziman, nasnama, kultur) û daxwazên netewî – demokratik were cem hevdû û prensîbên demokratik ji xwe re bike bingeh. Bahwerî divê bi karê kolektif, organ û saziyan were û siyaset li ser vî esasî bê meşandin. Ez dibêjim; Divê xeta netewî – demokrat bibe bajarî û entelelktuel. Nirxên demokrasî, demokratîkbûn, demokratîze kirin, rêbaz û helwestên siyasî divê li gora mafê gerdûnî bireve biçin. Divê em bi raman û nirxên hemdemî re entegre bibin. Em hevre bibin tevgereke Kurdistanî û cîhanî.

Hemû kesên ku xwe di warê siyasî de li ser xeta Barzanî pênase dike, xwe weke netewî- demokrat dide nasandin divê di nava vê tevgerê de cihê xwe bigire. Em dizanin ku xeta Barzanî xeta dirustiyê ye, dildariyê ye û fedakariya netewî ye. Beriya her tiştî weke kes divê mirov tıxubên xwe yên şexsî derbas bike, ango bibe netewî û gerdûnî. Her kes li gora keda xwe, li gora jêhatbûna xwe, li gora taybetmendiyên xwe divê xwe ji bona vî karî amade bike. Tu kesayetî, komik, partî, rêxistin bila li derveyî vê xebatê nemînin. Hemû karên me bila şefaf û eşkere birêve biçin û em tu kesan, partîyan û komikên ku eşkere li ser xeta Barzanî ne û di nava helwesteke netewî-demokrat de siyasetê dikin jî destheramo nekin. Divê helwesta me himbêzkar be, dostane be, durist be, germ be û Kurdperwer be!

Gotinek bav û kalan heye, dibêje;

“Ê ku nebêje û bike, şer e!

Ê ku bêje û bike, mêr e!

Ê ku bêje û neke, nekirkêr e!”

Veca em çi bikin, em ew in!

Şerefxan Cizîrî