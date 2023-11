Serokwezîr tevlî merasîma derçûyên zanîngeha Dihokê bû

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê tevlî merasîmên ahenga derçûyên gera 28ê ya zanîngeha Dihokê bû û gotarek pêşkêş kir. Serokwezîr di gotara xwe de got: Hindî astengan ji bo me çê bikin û deriyan li me bigirin, em dê deriyên nû vebikin. Herweha Mesrûr Barzanî

pîrozbahî li derçû û mamosta û kesûkarên derçûyên gera 28ê ya zannîgeha Dihokê kir û hêviya serkeftinê ji bo qonaxa piştî zanîngehê ji derçûyan re xwast..

Mesrûr Barzanî di axvtina xwe de behsa çend xalên girîng kir û got: