li Berlînê, birêz Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê digel birêz Tobias Lindener Wezîrê Dewletê yê Almanyayê yê karûbarên derve re civiya.

Di hevdîtinê da, Serok Nêçîrvan Barzanî kêfxweşiya xwe ya li hember asta peywendiyên Almanyayê digel Iraq û Herêma Kurdistanê nîşan da û behsa encamên erênî yên serdana Serokwezîrê Iraqê ya Berlînê kir û daxwaz ji Almanyayê jî kir ku di piştevaniya Iraq û Herêma Kurdistanê da ji bo parastina aştî û aramiyê û berengarbûna metirsiya DAIŞê berdewam be.

Ji aliyê xwe ve, birêz Lindener, amadebûna Almanyayê ji bo alîkarî û piştevaniya Iraq û Herêma Kurdistanê di her dem û di her rewşeke pêwîst be da dupat kir û tekezî li ser berdewamiya erkê hêzên Almanyayê di çarçoveya hevpeymaniya navdewletî ya li dijî DAIŞê da kir.

Rewşa navxwe ya Herêma Kurdistanê, hilbijartin û pêşhatên dawî yên herêmî bi giştî di civînê da nirxndin ku Balyozê Iraqê li Berlînê jî tê da amade bû.