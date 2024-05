Serokê Herêma Kurdistanê hevxemiya xwe pêşkêşî malbatên çar çiyageran kir.

Li gundekî navçeya Qeredaxê ya parêzgeha Silêmaniyê 4 endamên komeke çiyageriyê ber avê ketin û xeniqîn.

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî peyameke sersaxiyê ji bo malbat û hevalên wan çiyageran belav kir.

Deqê peyama Nêçîrvan Barzanî

Ez sersaxiyê ji malbat û kesûkarên 4 çiyagerên ku îro di qezayeke trajîk de li navçeya Karadakê ya parêzgeha Silêmaniyê jiyana xwe ji dest dabûn, dixwazim. Hevalên min, Xwedê ruhê wan bi dilovaniya xwe şad bike û selametî û rehetiyê bide hemûyan.

Di van şert û mercên dijwar ên hewayê de, divê her kes hişyartir be û rênima û hişyariya aliyên peywendîdar û tedbîrên pêşîgirtinê bişopîne, da ku bûyerên wiha hovane û trajîk neqewimin û ewlehiya her kesî parastî be.

Nêçîrvan Barzanî

Serokê Herêma Kurdistanê

2024/5/3