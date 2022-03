Serokê Herêma Kurdistanê digel Wezîrê Derve yê Luksemburgê civiya

Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê, roja çarşemê 30.03.2022 ê li bajarê Hewlêrê, pêşwaziyê li birêz Jean Asselborn Wezîrê Derve yê Luksemburgê kir.

Di civînê de, her du aliyan, pêşhatên dawî yên rewşa siyasî li Iraqê di serûbendê civîna îro ya Parlamentoya Iraqê da, têkiliyên Hewlêr û Bexdayê û gotûbêjên ji bona çareserkirina pirsgirêkan, rewşa Êzdiyan û devera Şingalê û pêkhateyên Deşta Neynewa û rewşa koçber û penaberên li Herêma Kurdistanê gotûbêj kirin.

Li dor pirsgirêkên navbera Hewlêr û Bexdayê da, Serok Nêçîrvan Barzanî di axaftina xwe da tekîd li ser wê yekê kir ku kilîla aramî û seqamgîriya Iraqê, çareserkirina pirsgirêkên navbera Herêma Kurdistan û Hikûmeta Federal ya Iraqê ye, Hewlêr û Bexda divê bi diyalogê û li ser bingeha destûra Iraqê rêyên çareserkirina pirsgirêkan bibînin.

Ji aliyê xwe ve, birêz Wezîrê Derve yê Luksemburgê, tevî ku behsa dijwarî û qebên serdemê şerê dijî Daiş ê li Herêma Kurdistanê kir, piştevaniya welatê xwe û welatên Ewrupayê ji bo Herêma Kurdistanê nîşan da û got ku welatê wî girîngiyê bi pirsa pêkhateyan û rewşa Êzdiyan dide û behsa plana xwe ya serdana kampên penaberan kir.

Bandora şerê li Ukrayna mijareke din ya civînê bû ku têda Serok Nêçîrvan Barzanî got ku Herêma Kurdistanê ji hemû aliyan zêdetir hest bi êş û azarên şer, derbederî û wêrankariyên cengê dike, ji ber hindê bi xelkê Ukrayna û qurbaniyan re hevsoz e û hêvî xwest ku ew ceng bi dawî were û her du alî bi rêya diyalogê pirsgirikên xwe çareser bikin.

Gotûbêjên Vîyanayê û dosyeya atomî, rewşa Sûriyê û pêşhatên dawî yên herêmî bi giştî, hin mijarên din yên civînê bûn.