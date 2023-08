Nîvroya îro yekşem 27.08.2023 birêz Nêçîrvan Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê li rêwresmek da pêşwaziya (60) derçûyên Peymangeha Dadweriyê kir ‏ku (45) ji wan wek dadwer û (15) ji wan wek cîgirê dawakarê giştî sonda ‏yasayiyê xwar û destbikar dibin. Ji wê hejmarê (24) ji wan jinin û bi ser ‏navçeyên Hewlêr û Silêmanî û Dihok û Germiyanê dabeş dibin.‏

Li rêwresmê da ku birêzan Serok û endamên encumena dadweriyê, endamên ‏dawakarê giştî, Wezîrê Dad û hejmarek ji berpirsên li Serokayetiya Herêma ‏Kurdistanê amade bûn, Serok Nêçîrvan Barzanî gotarek pêşkêş kir. Eve ‏jî naveroka wê ye:

Birêzan Serok û Endamên Encumena Dadwerî û Dadweran!

Endamên Dawakarê Giştî!

Cenabê Wezîr!

Amadebûyên birêz!

Roja we baş!..

Hûn hemû bi xêr hatin!

Gelek xweşhalim ku îro pêkve beşdariya rêwresma destbikarbûna (60) derçûyên birêzê xula çarema Peymangeha Dadweran dikîn ku (45) Dadwer û (15) Cîgirê Dawakarê Giştî ne. Cihê xweşhaliyekî mezine ku li nava vê hejmarê de, bîst û çar xanimên birêzin û li ser navçeyên Hewlêr, Silêmanî, Dihok û Germiyan da dabeş bûn. Bi germî destxweşî û pîrozbahiyê li we dikim.

Bûna bi Dadwer, erkekî dijware û berpirsiyariyetiyekî mezine beramber bi xweda û beranber bi wîcdan û beranber bi civak û beranber bi mirovayetiyê. Birastî we pîşeyekî giran hilbijartiye, hêviya serkeftinê ji bo we dixwazim. Li vê rêya dijwar ku we hilbijartiye û xwedayê mezin we serbixe û serkeftî bin.

Piştî wê yekê ku we Peymangeha Dadweriyê bi serkeftiyane temam kir, hûn yên birêz çi wekî Dadwer, çi wekî Cîgirên Dawakarê Giştî ku we sonda yasayî xwar û destbikar dibin, eve ji bo Herêma Kurdistanê rûdanekî girîng û cihê girîngiyeke ber bi çave. Hûn raste rast ser û karên xwe li gel welatiyan û daxwaz û mafên wan dane. Hûn parêzerê mafên hemû çînên civakê û maf û mulk û berjewendiya giştîne.

Birêzan!..

Dadwerî, bingeha hukimraniyê ye li hemû welatek. Parêzerê civakê û parêzerê sîstema siyasiye li her welatek. Ji bo civakên pêşketiyên cîhanê, serbixweyiya dadwerî, serweriya yasa, hebûna bawerî bi desthilata dadweriyê, pêwîstiyekî li pêşîne û jîrane ye. Bingeha pêşkeftina siyasî û aborî û civakiye.

Êdî divê ji bo civakeke wekî Kurdistanê çendî li pêş û girîng û pêwîst bê ku li qonaxa veguhestinê daye û Kurdistan dixwaze vê sîstema demokrasiyê bihêztir bike ku damezrandiye?

Ez piştrastim hûn hemû ji gotin û nêrîna Winston Churchill Serok Wezîrê Brîtanya û Charles De Gaulle Serokê Fransa yê li serdema şerê duyema cîhanî da dizanin. Dema li germiya şer da mijul bû London li bin agirê bombebarana Naziyan da wêran dibû, Churchill ji Wezîrê Dad dipirsê: Rewşa dadweriyê çawa ye? ku Wezîr li bersîva xwe de dibêje: Başe!

Churchill gotina xwe ya navdar de dibêje ku ew jî eve ye: Ku wate netirsin, Brîtanya selamete.

Her wiha piştî rizgarkirina Fransa ji dagîrkariya Naziyan ku Serok De Gaulle vegeriya Parîs, pirsiyar ji hevalekî xwe dike: Rewşa dadwerî û dadgehên li welat çawaye? Bersîvê dide: Hê jî başe.

Paşê De Gaulle dibêje: Ku wate em dikarîn ji nû ve Fransa ava bikîn!

Li civakên pêşketiyan de, wiha li dadweriyê dinêrin, ji bo wê yekê bêguman ji bo me li Herêma Kurdistanê, serbixweyiya desthilata dadwerî û serweriya yasa, bingeha serekiya hukimraniyekî dirust û serkeftiye li welat de. Ji bo wê yekê ku welatî bawerî bi desthilata dadwerî, bi yasa û dadgehê hebê, divê pitrast bê li wê yekê ku mafên wî diparêzin. Beramber her yek, ji her post û pileyek da bê, yasa û dadperweriyê bi cîh dikin û diparêzin.

Ji bo wê yekê ku desthilata dadwerî, yasa û dadperweriyê bi cîh bike, bo ku birastî cihê bawerî û parêzerê mafê hemûyan bê, rola xwe ya dirust ya li avakirina civakeke bextewera medenî û bi damezraweyîkirina hukimraniyê da bibîne, divê bi tevahî bêalî û dadpewerane, azad û serbixwebin.

Ewe erk û berpirsiyariyeke mezine, li stuyê Dadweran, li stuyê we yên birêz û xweşdivîdaye. Hûn li ber xweda û wicdan û mirovayetiyê da wê berpirsiyariyetiyê hildigrin. Hûn divê li asta wê erk û perpirsiyariyetiyê da bin.

Birêzan!..

Yasa desthilat bi dadwer daye ku azad bê. Ewe erkê desthilata dadwerî û dadwerane serbixweyiya xwe biparêzin û bi hemû awayekê berevaniyê lê bikin. Erkê dadwere neçê bin barê hîç dawakarî û destêwerdanekê ji her kes û alî û desthilatek ve bê. Divê ew bi xwe qebûl neke û razî nebê hîç kes û alî û desthilatek, hîç tiştekî li ser da bisepênin.

Welatî dema şev bi bexteweriyê ve serê xwe datînin, dema bawerî bi yasa û girêdayî bi welat û niştiman ve heye ku piştrast bê ji wê yekê dadwerî, dadgeh û dadwer serbixwene. Piştrast bê ji wê yekê ku eger rojek mafên wî hate binpêkirin, yasa serwere û li ser rûyê hemûyan de heye, berevanî û parêzgeriyê lê dike. Maf û rûmetê ji bo wî vedigerênê. Eger welatî wiha bawerî nebû, piştrast bin, hîç tiştekî din rasterê nabê.

Ji bo wê yekê birêzan, hemû piştgîriyekî li Serokayetiya Herêma Kurdistanê û damezraweyên welat û aliyên peywendîdaran we heye.

Bêguman, me negotiye û nabêjîn li Herêma Kurdistanê hîç kêşeyek li ber serbixweyiya dadwerî û serweriya yasada nîne! Nabêjîn hemû tiştekî desthilata dadwerî diruste û li bin hîç guşarekî siyasî da nîne!

Kêşe û gefên ciddî li ber desthilata dadweriyê da heye ku pêwîstî bi çêkirin û çaksaziyê ye. Lê belê ewê ku girînge ez we piştrast dikim, me îradeyekî ciddî heye, em rijdin li ser û berdewam li kar û hewldanê dane bo çêkirin û çareseriyê. Hûn jî ji aliyê xwe ve hengav bi hengav dikarin kêşe giriftan nehêlin.

Dikarin yasa serwer bikin û rê nedin destêwerdan li erk û biryarên we da bêkirin ku piştrastiyê ve dibêjim desthilata dadwerî wê rêçika xwe girtiye û li ser wê diçe û berdewam dibe. Li gel ewe ku dizanîn kêşe gelekin, li gel wê yekê ku dizanîn kêşe ne hêsanin, lê belê ewe wekî armancek hatiye destnîşankirin û dadwer li ser diçin.

Birêzan!..

Girînge berdewam şiyanên xwe pêşbixin. Li dadweriyê da mafên mirov û pêverên navdewletiyan li ber çav bigrin, xula şiyandin û bihêzkirinê li hemû waran da bibînin, gelek sûd ji teknelojiya werbigrin, peywendî û hevkariya we ya berdewam li gel desthilatên dinê Herêma Kurdistanê û damezraweyên dadweriyê da li Iraq û cîhanê de hebê.

Di dema xwe da ku yasaya Peymangeha Dadweran hate amade kirin, komek armancên me hebû, yek ji wan: Pêgihandina Dadwer û Endamên Dawakarê Giştî û pêşxistina asta zanistî û me’rîfiyê wan, heta desthilata dadwerî hem li rûyê damezraweyî, hem li rûyê şiyanên mirovî ve bi awayeke pêşketî, bibê sedema bihêzkirina pêgeha desthilata dadwerî, her wiha hukim û serweriya yasa bihêztir û çalaktir bibin.

Niha em îro berhema Peymangeha Dadweriyê dibînîn ku encama wê yasayê ye li Herêma Kurdistanê de. Eve cihê xweşhalî û pêzanînên me ye.

Her li vê derfetê da dixwazim dakokiyê li wê yekê bikim ku pêwîste projeyasayekî taybet bi Dawakarê Giştî bê amade kirin heta rêxistinekî yasayiyane ji bo kar û peykerekî bi hêz ya sazî û damezraweyiyê bê amade kirin, bo ku bikevê ber Parlemena paşerojê ya Kurdistanê ji bo guftûgo û pejirandina wê bêkirin.

Dûbare pîrozbahiyê li hemû derçûyan, birêzan Dadweran û Cîgirên Dawakarê Giştî dikim, bi taybetî jî pîrozbahiyeke germ li xanimên birêz dikim. Hêvîdarim destbikarbûna we beşek ji kêmasiyên vî warî pir bike. Bibin mînaka nifşeke nû ya desthilata dadwerî, bi giyanekî nû ve, serbixwe û azadane erkên xwe bi cîh bikin û bawerî û piştrastiya li nav welatiyan da bihêz û bihêztir bikin.

Spas û destxweşî û pêzanîn ji bo Peymangeha Dadwerî. Hûn erkekî pîroz bi cîh digihînin. Her serkeftî bin û xweda piştevanê we bê.

Spas ji bo amadebûna we û ji bo we hêviya rojekî xweş dixwazim û dîsa pîrozbahiyeke germ her li we hemûyan dikim û gelek bixêrhatin.