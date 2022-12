Serok Nêçîrvan Barzanî: Serkeftin a me bi tenê bi yekrêzî yê dibe

Roja 2022/12/17ê li li balafirxaneya navdewletî ya Silêmaniyê bi amadebûna hêjmarek berbiçav berpirsên bilinden hukumî, hizbî , serbazî û nûnerên welatên biyanî, pêşwazî li terme Akam Omer hate kirin. Akam fermandeyî hêza komando bû û ji berî du meha li devera Germiyanê erkekî asayîşê li dijê DAÎŞê de şehîd bû. Herweh ji bo pêşwazîkirina terme şehîd Akam de rewrismek hat eli darxistin.

Di rewrismê de Şêwirmendê Pilebilind ê Serokê Herêma Kurdistanê birêz Dilşad Şahab ​​gotara Serok Nêçîrvan Barzanî xwend.

Peyama serok Nêçîrvan Barzanî:

Malbat, xizm, heval û rêhevalên şehîd Akam,

Beşdarên hêja,

slav,

Her kes bi xêr hatî.

Îro em hemû bi hev re beşdarî vê merasîma xemgîn dibin û rêz û hurmet ji têkoşîn û fedakariya fermandarekî ciwan re ditewînin û ji malbat, xizm, rêheval û hevalên wî re sersaxiyê dixwazin. Ev fermandarê jêhatî di erka neteweyî ya parastina Kurdistanê de şehîd bû. Fermandeyê leheng û netirs ê hêzên komando, şehîd Akam Omer weke hevrê û hevalên xwe hertim li eniyên pêş ên berevaniya Kurdistanê de cih girtiye û ti carî rê nedaye Pêşmerge û endamên din ên wê hêzê bigihîjin rûbirûbûnê.

Hertim bi ruhekî niştimanperwerî, exlaqê bilind û baweriyeke xurt bi gel û welatê xwe amade bû bo qurbanîdanê û di erkê parastina Kurdistanê de li hember terorîstan şehîd bû. Em careke din ji malbat, xizm, rêheval û hevalên wî re sersaxiyê dixwazin û xemgîniya we parve dikin. Em ji Xweda dixwazin ku ruhê şehîd Akam bi dilovaniya xwe şad bike û selametî û rehetiyê bide her kesî. Her wiha em bejna xwe li ber giyanê rêhevalê xwe şehîd Mulazm Zuherî ditewînin.

Beşdarên hêja..

Dîroka gelê Kurd dîrokeke tijî serwerî ye ku bi fedekarî û xwîna bi hezaran şehîdan, rondik û êşa bi hezaran dê û bavên dilşewitî yên vî welatî hatiye tomarkirin. Azadî û destkeftên îro yên gelê Kurd, pêkhateya siyasî û federalî ya Herêma Kurdistanê, encama êş, têkoşîn û qurbanîdana bêmînak a hemû pêkhateyên gelê me ye. Em hemû deyndarê xwîna şehîdan û êş û qurbanîdana malbatên wan in. Em bejna xwe li ber wan qehremanan ditewînin ku bi giyanê xwe yê pak gelê Kurdistanê û axa Kurdistanê parastine. Herî baş dilsoziya bi şehîdan û malbatên wan re parastina destkeftiyên gelê Kurdistanê ye ku bi xwîna wan hatine bidestxistin.

Xanim û birêzên hêja,

Jiyan, serkeftin û parastina destkeftên Herêma Kurdistanê tenê bi yekrêziya me dibe. Hêz, amadehî û giraniya me li Bexda û di nav hevalbend û dostên me yên li seranserê cîhanê de, dê yekrêzî û yekrêziya me be.

Cudabûn, parçebûn, nakokî û nepejirandina hev, têkçûna me hemûyan û têkçûna Herêma Kurdistanê ye. Herêma Kurdistanê û hemû hêz, partî û cemaet bi taybetî YNK û PDK dê bi yekrêzî û yekrêzî bi ser bikevin. Yek ji têkçûna me ne serkeftina yê din e. Serkeftin û têkçûn hemû bi hev re ne. Di yekîtî, yekîtî û yekîtiyê de me hemûyan û hemû gelê Kurd bi hemû pêkhateyên xwe ve bi ser ketin û bi ser ketin. Di nakokî, cudabûn, dubendî, nakokî û redkirina hev de, em hemû têkçûn û têkçûn in.

Lewma em îro di vê merasimê de careke din bang li hêz û aliyên siyasî dikin ku pirsgirêk û nakokiyên xwe bidin aliyekî û bi diyalog û jihevtêgihiştinê çareser bikin. Yekîtî û hevgirtinê biparêzin. Bila parastina destkeftan, federalî û xebat ji bo niha û paşerojeke baştir ji bo gelê Kurd, me hemûyan bîne cem hev.

Careke din silav li giyanê şehîd Akam Omer û hemû şehîdên Kurdistanê. Silav ji bo hemû Pêşmergeyên qehreman û hêzên asayîşa Kurdistanê ku hertim ji bo parastina welat canê xwe didin.

Bi xêr hatin her kesî û serkeftin.

spas dikim

Nêçîrvan Barzanî

Serokê Herêma Kurdistanê