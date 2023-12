Serok Nêçîrvan Barzanî pîrozbahiyê li Mesîhiyan dike

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, bi minasebeta hatina Cejna Krîsmis, cejna ji dayîkbûna Hezretî Îsa, peyamek ragihand û di peyama xwe de pîrozbahiyê li Mesihiyan dike.

Peyam:

Cejna Krîsmis, cejna ji dayîkbûna Hezretî Îsa (silavên Xwedê lê bin) li hemû Mesîhiyên Kurdistan, Iraq û cîhanê bi giştî pîroz dikim. Ji wan re cejnek û bêhnvedaneke aram û demeke xweş dixwazim.

Bi vê minasebetê em tekîdê li ser çand û nirxên bilind yên gelê Kurdistanê di pêkvejiyan, tolerans û hevduqebûlkirinê da dikin. Em welatiyên Mesîhî û hemû pêkhateyên olî û etnîkî piştrast dikin ku Kurdistan dê weke her dem welatê me hemûyan bi hev ra be.

Gelê Kurdistanê bi hemû pêkhateyên xwe ve ji bo bi azad bijîn bi hev ra qurbanî dane, xebat kiriye û êş kişandine. Em hemû bi hev ra dê astengî û qeyranan derbas bikin û ji bo paşerojeke baştir ji bo nifşên paş xwe xizmeta gel û welat bikin.

Cejna Krîsmisê li her kesî pîroz be, û sala nû pîroz be.

Nêçîrvan Barzanî

Serokê Herêma Kurdistanê

24.12.2023