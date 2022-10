Serok Nêçîrvan Barzanî pêşwaziya Serok Wezîr Mistefa Kazimî kir

03.10.2022 ê piştî nîvro, birêz Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê pêşwaziya Mistefa Kazimî Serok Wezîrê Iraqa Federal kir.

Di civînê da, pêşhatên dawî yên proseya siyasiya Iraqê û hewlên Hikûmeta Iraqa Federal û Herêma Kurdistanê yên ji bo li hev nêzîk kirina aliyên siyasî û parastina aştiya navxweyî hatin gotubêj kirin û tekez li ser wê yekê kirin ku, diyalog yekane rêya çareserkirina kêşeyan e.

Her du aliyan tekez li ser wê yekê kirin ku xwîn û canê welatiyan û parastina xwepêşanderan li seranserî Iraqê û parastina milkên taybet û giştî daxwaz û armancên hevbeş in û divê her kes ji bo pêkanîna erkên xwe û parastina asayîş û aramiya welat, alîkariya hêzên ewlehiyê bike.

Her wiha pêşhatên dawî yên ewlehiyê û bi armanc girtina çend deverên Herêma Kurdistanê mijarên din yên civînê bûn ku têda her du aliyan tekez li ser wê yekê kir ku pêdiviye rêz li serweriya Iraqê bê girtin û ew yek red kirin ku Iraq bibe meydana yekalîkirina nakokiyên herêmî, her wesa dupat kir ku Iraq û Herêma Kurdistanê pêgirin bi têkiliyên dostane digel welatên cîran û axa Iraqê ji bo wan welatan nabe çavkaniya gefan.