Serok Nêçîrvan Barzanî pêşwaziya pizîşkekî dahêner kir

Berî nîvroya îro yekşem 07.02.2021 birêz Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê, pêşwaziya birêz Dr Azad Necar kir ku li dahênaneke bêhempa de, dilekî destkir bi awayeke serkeftî dirust kiriye.

Serok Nêçîrvan Barzanî destxweşiyê li birêz kir û dahênana wî bi xizmeteke mezin ya ji bo mirovayetî û paşeroja pizîşkiyê da zanîn ku dikarê jiyana hezarehan mirovan biguherê, hemû piştgîriyeke xwe jî ji bo serxistina her projeyeke din ya paşerojê de dûpat kir û birêz û hemû dahênerên Kurdistanî li her kû bin bi cihê şanaziya gelê Kurdistanê da zanîn û got: ”Em şanaziyê pê ve dikîn”.

Ji aliyê xwe ve birêz Dr Azad Necar spas û pêzanînên xwe ji bo piştevaniya Serok Nêçîrvan Barzanî derbirî û hêvî xwest dahênana wî xizmetek li warê pizîşkî bike û bikarê li paşerojê de amêr û dezgeh û dahênanên nû li vî warî da pêkbîne.

Temenê Dr. Azad Necar 53 sale û xelkê Zaxo ye, li Swêdê pizîşke û kariye piştî 20 salên karkirina berdewam dilê destkir dirust bike. Her wiha xwediyê dehan dahênanên dine li warên perçeya destkir û amêrên neştergerî û bawernameya parastina dahênana wî jî bi wî hatiye bexşîn.

Li hevdîtinê de birêz Dr Saman Berzencî Wezîrê Tendirustiya Herêma Kurdistanê amade bû.