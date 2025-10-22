Serok Nêçîrvan Barzani nameyek ji Serok Trump wergirt

Serok Nêçîrvan Barzani şeva Sêşemê nameyek ji Serokê Amerîkayê Donald Trump wergirt.
Wî spasiya Serok Nêçîrvan Barzani kir ji bo piştgiriya wî ya ji bo hewildanên wî yên ji bo aştiyê û girîngiya bidawîanîna pevçûnên li Rojhilata Navîn tekez kir.
Di nameya xwe ya ji bo Serok Nêçîrvan Barzani de, Serok Trump ji nû ve piştrast kir ku welatên cîhanê dikarin ji pevçûnên kevin derbas bibin û ber bi pêşerojek hevpar a aştî, refah û pêşveçûnê ve biçin û tedbîran bigirin.
Di vê navberê de, ew û rêveberiya wî nekarîna xwe ya ji bo avakirina aştiyek mayînde, jiholêrakirina pevçûnên li Rojhilata Navîn û bidawîanîna şer û kuştinan li herêm û cîhanê nîşan didin.
Serok Trump nameya xwe bi hêviya serkeftinê ji Serok Nêçîrvan Barzani û malbata wî re bi dawî kir.