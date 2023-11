Serok Nêçîrvan Barzanî: Nabe Iraq bibe beşek ji nakokiyên navçeyê

Serokê Herêma Kurdistana Iraqê Nêçîrvan Barzanî li Parîsê piştî hevdîtina li gel Serokomarê Fransayê Emmanuel Macron û çendîn mijarên din ên girêdayî Herêma Kurdistanê, Iraq û navçeyê, civîneke çapemeniyê li dar xist.

Hemû naveroka civîna serokê Herêma Kurdistanê ya çapemeniyê:

Serok Nêçîrvan Barzanî got: Me îro civîneke baş ligel Serok Macron kir û me çend mijar gotûbêj kirin, ji wan jî, pêşxistina peywendiyên Iraq û Herêma Kurdistanê li gel Fransa, Fransa rêkeftineke stratejîk li gel Iraqê heye û me tekez kir ku di vê civînê de divê her du alî pabend bin.

Wekî hûn jî dizanin Fransa roleke girîng lîstiye, Fransa hem di warê siyasî û hem jî di warê leşkerî de alîkarê sereke yê Iraqê ye di şerê li dijî DAIŞê de û di hemû warên din û pirsên siyasî de. pêwîst e, piştevaniya hemû Iraq û Herêma Kurdistanê bikin û me spasiya Macron kir. Her wiha me behsa peywendiyên navbera Hewlêr û Bexdayê kir û amaje bi wê yekê kir ku pirsgirêkên heyî yên di navbera Hewlêr û Bexdayê de bi rêya diyalog û jihevtêgihiştina di navbera Bexda û Hewlêrê de bên çareserkirin. Serokomar Macron pabendbûna Fransa ya bi piştgirîkirina Iraq û Herêma Kurdistanê dûpat kir.”

Serok Nêçîrvan Barzanî di bersiva pirsekê de derbarê danûstandinên Hewlêr-Bexdayê, çareserkirina pirsgirêkên di navbera her du aliyan û hinartina petrolê de got: “Ev pirsgirêk, pirsgirêka Herêma Kurdistanê û Bexdayê ye, lê tiştê ku min ji Serok Macron bihîst, îro bêtir wî tekez kir ku ew çawa dikare alîkariya her du aliyan bike da ku pirsgirêkên xwe çareser bikin. Me di vê civînê de behsa pirsa petrolê jî kir û hûn jî dizanin ku Tirkiyê amadebûna xwe nîşan daye ku careke din petrol were hinardekirin û niha jî li ser Bexdayê maye. Niha şanda hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo çareserkirina van pirsgirêkan bi Bexdayê re di nava gotûbêjên tund de ye. Hêvîdar im di zûtirîn dem de hinartina petrola Herêma Kurdistanê dest pê bike.”

“Me di civîna îro de behsa vê mijarê nekir, lê ya ku hûn dibêjin ev e ku me û YNKê li ser paşxistina hilbijartinan li hev kirine. Û ji bo roja diyarkirina hilbijartina em pêbend in, divê her kes li ser lidarxistina hilbijartinan di dema xwe de bisekine. Hilbijartin mijareke girîng e û pêwendiya xwe bi rewatiya Herêma Kurdistanê re heye, me bi ti aliyekî re li hev nekirine ku hilbijartinan were paşxistin. Di vê çarçoveyê de dibe ku em vê hefteyê bi birayên Yekîtiya Niştimanî re hevdîtinekê pêk bînin û ev mijar û mijarên girêdayî Herêma Kurdistanê di vê hefteyê de gotibûj bokin. Em hêvî dikin ku ji bo hemû pirsgirêkên heyî bigihin çareseriyeke guncaw.”

Serokê Herêma Kurdistanê di derbarê egerên serdana xwe bo Wezareta Berevaniya Fransa û vexwendina Serokê Herêma Kurdistanê Macron ji bo serdana Herêma Kurdistanê de jî got, Em amadebûn ku, bi Wezîrê Derve yê Fransa re hevdîtin pêk bînin. Herêm berî niha ji bo gotûbêjkirina kêşeyên ewlehiyê yên Iraq û Herêma Kurdistanê, Serokomar Macron bixwe pêşniyar kir ku em bi Wezîrê Berevaniyê re li ser van mijaran biaxivin. Weke tê zanîn, biryar bû konferansa sêyem li Bexdayê were lidarxistin, lê niha hatiye paşxistin, tişta ku min ji Serok Macron fêm kir, ew e ku bi dilxweşî li ser serdana Herêma Kurdistanê ya Iraqê ye, bi kêfxweşî razî bû ku weke beşekî serdana Herêma Kurdistanê bike. Serdana wî ya Bexdayê.”

Serok Nêçîrvan Barzanî di bersiva pirseke din a derbarê pirsgirêkên Iraq û navçeyê û çareserkirina pirsa mûçe û bûdceya Herêma Kurdistanê de got, helbet mijara gotûbêjên me ne tenê mijara Iraqê bû. Helbet tiştên ku li herêmê diqewimin bi hinek aliyan bandorê li ser Iraq û Herêma Kurdistanê jî dike, ev mijareke sereke ya gotûbêjên min bi Macron re bû, wek ku wî bi xwe jî beriya civînê amaje bi wê yekê kiribû. Me li ser vê yekê bi berfirehî axivî. Di mijara mûçeyan de jî, helbet weke ku hûn jî dizanin, min berê jî gotibû û dixwazim tekez jî bikim.

“Pirsgirêk bi Bexdayê re ye, ji ber ku Tirkiyê gotiye em amade ne qebûl bikin, niha jî hinek tedbîr hene ku divê bi Bexdayê re li ser lihevkirinekê bê kirin, wek girêbestên kompaniyên ku petrolê li Kurdistanê derdixin. Herêm ji Iraqê cuda ye, tişta ku Iraqê heye jê re xizmetguzarî tê gotin, ya me ne wisa ye… Weke mînak di qanûna bûdceyê de tenê 6 dolar ji her bermîlek petrola Kurdistanê destnîşan kirine, ev jî gelekî kêm e, ji ber ku wan ev yek ji bo xwe daniye, lê ne ji bo Herêma Kurdistanê. Heta niha ez nikarim bibêjim, kêşe siyasî ye û Bexda rê nade petrol biherike. Bi dîtina min kêşe pirsgirêkeke teknîkî ye ku divê em çareseriyeke guncaw di navbera Herêma Kurdistanê û Bexdayê de bibînin. Iraqê nêzîkî 5 milyar dolar ji hinardekirina petrola Herêma Kurdistanê winda kiriye. Herêma Kurdistanê dikaribû di vê mijarê de alîkar be, ne hinartina petrolê ne tenê zirarê dide Herêma Kurdistanê, zirarê dide tevahiya Iraqê û em hêvîdar in ku Bexda jî bi heman awayî vê yekê bibîne û çareseriyeke guncaw bibîne. ”

Di derbarê bandora kêşeyên herêmê li ser Herêma Kurdistanê, peywendiyên di navbera Herêma Kurdistanê û Fransa bo parastina Herêma Kurdistanê ji wan pirsgirêkan û hebûna tirsê li ser mezinahiya Herêma Kurdistanê jî, Serokê Herêma Kurdistanê got: Bêguman ev yek ne tenê li ser cîhê Ew pirsgirêk e. Helbet bandora wê li ser hemû herêmê heye û helwesta me ya ku me bi Serokomar Macron re gotûbêj kir ew e ku di zûtirîn dem de mijara alîkariyên mirovî bigihêje xelkê Xezzeyê, ev gava yekem e. Em di wê baweriyê de ne ku kesên di destê Hamasê de ne jî bên berdan û di demeke dirêj de çareseriyeke stratejîk bê dîtin. Li gorî me çareseriya rast çareseriya du dewletî ye. Du dewletên li wir, ev çareseriyeke stratejîk e ku em di wê baweriyê de ne ku tekane çareserî ye. Ji her kesî re eşkere bû ku şer wê pirsgirêkê çareser neke. Ev pirsgirêk bi salan e li herêmê heye, lê îspat kir ku pirsgirêk bi leşkerî nayê çareserkirin û divê bi rêya siyasî bê çareserkirin. Em di wê baweriyê de ne ku çareserî avakirina du dewletan e. Na, metirsî li ser mezinahiya Herêma Kurdistanê nîne, lê tiştê ku niha li Iraqê diqewime, hêzên çekdar ku car caran firokeyên bê firokevan dişînin Hewlêrê û Eyn Esed û wan deran, em wisa difikirin ku bi ti awayî pêwendî bi vê yekê ve nîne. Ev yek bandorê li Iraqê nake. Em wisa nafikirin ku ev yek xizmeta Herêma Kurdistanê bike û helwesta me jî ew e ku divê her tişt bê kirin daku Iraq nekeve nav wan arîşeyan. Rewşa Iraqê pir û pir taybet e û divê Iraq dûr bisekine û hewlên cidî bide ji bo çareserkirina vê pirsê bi aştiyane.”

Serok Nêçîrvan Barzanî di bersiva pirsyareke kenala 8ê de derbarê gefên hêzên Nuceba yên Heşda Şeibî yên li ser Îsraîlê, got: “Helwesta me ev e, em naxwazin Iraq bibe beşek ji van pirsgirêkan û min ti daxuyanî ji aliyê Tevgera Nûceba ve nebihîstiye, lê em hêvîdar in ku serokwezîr weke fermandeyê giştî yê hêzên çekdar rola xwe bilîze. Em dixwazin alîkariya serokwezîrê Iraqê bikin da ku ev pirs ji bo wî Iraq nebe pirsgirêk, em dibînin. Weke ku min berê jî behs kir, divê di demek dirêj de, di demek nêzîk de û di demek kurt de çareseriyek guncaw bê dîtin, agirbest were ragihandin û alîkariya mirovî bigihêje Xezzeyê. Em di wê baweriyê de ne ku tişta îro li Xezzeyê tê kirin ne rast e û piştî alîkariyê divê di demeke dirêj de ev pirsgirêk bi rêyên aştiyane bê çareserkirin.

Derbarê Îranê de, ez dest bi wê yekê bikim ku di navbera Iraq û Îranê de rêkeftineke ewlehiyê heye û Herêma Kurdistanê jî beşek ji wê rêkeftinê bûye ku ligel Komara Îslamî ya Îranê hatiye îmzekirin. Li Herêma Kurdistanê em pabendî vê rêkeftinê ne û prensîbeke me heye ku Iraq û Herêma Kurdistanê nikarin bibin cihê aloziyê û pirsgirêkan ji bo wan çêkin.

​

​