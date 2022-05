Serok Nêçîrvan Barzanî: Divê destên hizbî ji nav hêzên Pêşmerge bê kişandin

Roja 22.05.2022 birêz Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê, beşdariya rêwresma derçûna du xulên serbazî ya Kolêja Serbaziya Sê ya Qelaçolan da kir.

Li rêwresmê da ku hejmarek ji berpirsên bilindên hikûmî û hizbî û serbazî amade bûn, Serok Nêçîrvan Barzanî gotarek pêşkêş kir ku eve jî naveroka wê ye:

Amadebûyên birêz

Pêşmergeyên mêrxas

Birêzan Fermande, mamosta û rahênerên leşkerî

Malbatên ezîz yên derçûyan

Her wisa bixêrhatina birayê xwe yê birêz û xweşdivî kak Bafil Talebanî dikim

Roja we bi xweşî be û ez bixêrhatina we dikim.

Îro ez gelek kêfxweşim ku beşdariyê di merasima derçûyên xweştivîtirîn kesên Kurdistanê ku ew jî Pêşmerge yên mêrxasin da dikim.

Destpêkê ez dixwazim destxweşiyê li hemû mamosta û rahênerên leşkerî yên her du xulên 16 ya bingehîn û xula 6 ya pêgihandina efseran bikim. We di nava du sal û 3 mehan da digel xula bingehîn, 9 meh jî digel xula pêgihandina efseran da perwerda leşkerî dît. Destxweşiyê li karê we dikim û bilind dinirxînim.

‏Destxweşiyê li ragir û karmendên kolêja leşkerî 3 li Qelaçolan dikim ku di nava wî demî da ji bona berdestkirina hemû pêdivîtiyên serkeftina her du xulan gelek erk kêşan.

Rola kolêja leşkerî 3 di pêgehandina Pêşmerge û hêza leşkerê Iraqê da roleka diyar hebû ku cîhê rêz û destxweşiyê ye. Her li vir pêdiviye bibêjim: Kolêja Leşkerî ya Qelaçolan, bîranîneka giring ya Mam Celal e, canê wî şad û bîranîna wî hertim bi xêr be.

Pîrozbahiyê li yek bi yek wan 503 efserên derçûyî dikim ku ji hemû parêzgeh û deverên Herêma Kurdistanê û deverên nakokîdar, têda beşdar bûn. Ez bawer dikim ku hûn hemû di warê teorî û praktîkê da gelek fêr bûne û dikarin xwîn û hêzeka nû bidin hêzên Pêşmerge.

Pîrozbahiyê li dayîk û bav û malbatên derçûyan dikim. Spasiya wan dikim ku kurên xwe pêşkêşî hêzên Pêşmerge yên Kurdistanê kirin. Destxweşiyê li hevkariya Wezareta Pêşmerge û Wezareta Berevaniya Hikûmeta Federal ya Iraqê dikim, ji bo hevkariya wan ya berdewam digel kolêja leşkerî 3.

Xelkê Kurdistan û Iraqê

‏

Pîrozbahiyê li we dikim ku îro li vir em derçûyên vê grupa Pêşmerge dibînîn, ji ber ku ew hemû dê bibin alîkarên serekî ji bo parastina serweriya Iraqê. Parastina serweriya Iraqê di berjewendiya hemû welatiyek û hemû deverek Iraqê daye.

Parastina serweriya Iraqê ji bo me gelek girînge, bi heman awayî pêdiviye parastina Herêma Kurdistanê jî, weke beşek ji dewleta Iraqê, ji bo hemû Iraqiyan û ji bo hemû saziyên dewleta Iraqê, girîng be û wek erkek hevbeş lê binêrin. Bihêzbûna Iraqê, parastina berjewendiyên Iraqê dê bibe egerê bihêzbûna hemû deverên Iraqê, bi Herêma Kurdistanê ve.

Federalî jî ji bona birêvebirina karûbarên navxwe yên welat û wekheviya navbera pêkhate û deverên Iraqê ye‏. Federalî serweriya Iraqê lawaz nake, lê belê hevbeşiyên me bihêztir dike. Destûra Iraqê jî dema xwe bi wê hest û têgehiştinê hatiye nivîsîn ji ber hindê jî em hertim daxwaz dikin ku li gor made, bend û ruhê nava destûrê bi hev ra tevbigerin.

Wê dema sinor, desthilat û biryarên Iraqê ji destêwerdanên derekî parastî dibin, hîngê ev yek di berjewendiya tevahiya Iraqê daye, wê demê hemû herêm û parêzgehên Iraqê parastî dibin, ev jî di berjewendiya hemû Iraqê daye, ev yek dîtina meye û Pêşmerge jî bi vê hest û baweriyê tê berwerde kirin. Her ji ber vê yekê jî em bi şanazî ve dibêjin: Dema jinavbirna rejîmê di sala 2003ê da, emniyeta çend deveran û Parlementoya Iraqê parastî man ji ber ku parastina wan erka Pêşmerge bû. Bi şahidiya hemû aliyan Pêşmerge bi awayekî gekek profesyonal wezîfeya xwe birêve bir û birêve dibe.

Herwesa di dema şerê dijî Daîş da, Pêşmerge hevbeş û piştevanek bihêz yê artêş û hemû hêzên çekdarên Iraqê bû di parastina parêzgeha Kerkûk û Diyala û rizgarkirina Beşîr û Mûsil û gelek deverên din da. ji ber hindê li vir ez daxwazê ji hemû Iraqiyekê dikim: Dijî wan êrîşa bin yên ku grupên yasaşikên ji navxweya Iraqê dikin ser Herêma Kurdistanê û Hewlêra paytext.

Ev grup bi van kiryarên xwe ji bo berdewambûna alozî û tevlîheviyan li Iraqê rê xweş dikin. Ew dixwazin zemîneyê binpêkirina serweriya Iraqê berdewam be. Aramiya hemû bajar û deverên din yên Herêma Kurdistan û Iraqê bi giştî bi hev ra girêdayî ye. Di Iraqê da serweriya me tevan hevbeşe, bi heman awayî berjewendî, serkeftin û şikestinên me jî hevbeşin.

Di vê merasimê da, herwesa, daxwazê ji birêzan fermandarê giştiyê hêzên çekdarên Iraqê, Wezîrê Berevanî û Serok Erkanê Arteşê bikim ku, her wek di destûra Iraqê da hatiye, wek beşek ji sîstema berevaniya Iraqê li hêza Pêşmerge binêrin û pêdivîtiyên Pêşmerge dabîn bikin.

Herwesa, gelek pêdiviye her du lîwayên hevbeş ku, biryar li ser hatiye dayîn, dest bi karê xwe bikin da ku rê li pêşiya bihêzbûna Daîş li deverên nakokîdar bê girtin. Mixabin, rojane akinciyên gund û bajarokên sinorê maddeya 140ê a destûra Iraqê, Pêşmerge, arteş û Heşda şabî li wan deveran dikevin ber êrîşên terorîstên Daîş. Ji ber ‏zêdebûna êrîş û kiryarên Daîş li wan deveran, asayîkirina rewşa Şingalê, Kerkûk, Mexmûr, Xaneqîn, Gulale û deverên din, ji heman deman zêdetir pêdiviye bê kirin.

Divê em hemû hevkar bin da rê ji zêdetiri bihêzbûna Daîş bêgirtîn, divê em rê nedîn ew hevkariya di navbera hemû pêkhateyên Iraqê da di dema şerê Daîş da hebû têk biçe.

Ew operasyonên vê dawiyê di navbera Pêşmerge û arteşa Iraqê da li dijî Daîş hatîne kirin, karekê gelek serkeftî bûn‏, lê ev têra nake û pêdivîtî bi karê hevbeş yê berdewam heye. Destbikarbûna her du lîwayên hevbeş yên Pêşmerge û artêşa Iraqê, di vî warî da pêngaveke baş dibe.

Xelkê xweşdiviyê Kurdistanê

‏Heta niha her du hêzên piştevan yên 1 û 2, herwesa 22 lîwayên hêzên 70 û 80 yekîneyên ser bi Wezareta Pêşmerge ve, ji bo Partiya Demokrata Kurdistanê û Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê û ji bo Hevpeymanan ev pêngaveka girînge û cîhê destxweşiyê ye . Lê belê rêkxistin û yekxistina Pêşmerge pêdivî bi pêngavên leztir û bi bawerî ye.

Pêşmerge di dema şerê Daîş da mêrxasiyek wesa nîşan da ku bû cîhê destxweşiya gelan û mezne serokên cîhanê, û wek hertim, bû cîhê şanaziya gelê Kurdistanê, ji bona parastina şanazî, rêz û viyana Pêşmerge, divê Pêşmerge bê rêkxistin.

Raste li gor yasaya Serokatiya Herêma Kurdistanê erkê fermandariya giştî ya hêza Pêşmerge li ser milên wê ye, lê ji bona ku çaksazî û rêkxistina Pêşmerge bê cîbicîkirin, divê Partî û Yekîtî bi bawerî û bê poşmanbûn biryar bidin ku destê hizbî li ser Pêşmerge bê hilgirtin. Divê dawî bi destêwerdanana hizbî di nav karûbarên Pêşmerge da bînin, bi vî awayî çaksazî û rêkxistina rasteqîne ya Pemerge dest pê dike û serdikeve, eger na digel hemû nakokiyên siyasî yên mezin da, yaku heta niha di vî warî da hatiye kirin jî dê hilbiweşe.

Ne yek xistina Pêşmerge, hêz û saziyên emnî wisa kiriye ku hemû nakokî yên siyasî li Herêma Kurdistanê, rasterast kartêkirinê li ser asayîş û derûna welatiyan, bazar, bazirganî û kesatiya xelkê bike. Wisa kiriye ku xelk çaverê parçebûna Herêma Kurdistanê û heta şerî jî bikin ku bi xweşhalî ve di dema nakokiyên herî dijwar da jî min hertim ev yek gelek bi dûr dîtiye.

Lê belê dilgiranî, metirsî û hestiyariya xelkê Kurdistanê divê ji bo me cîhê girîgîpêdanê be, divê ji bo bicîhanîna wan sozên partiyên me dane alîkar be, ji bo sonda her yek ji me li hember gelê Kurdistanê û ruhê şehîdan ku me soz daye ku Peşmerge bikîn hêzeka niştimanî dûr ji karpêkirin û destêwerdanên hizbî, rê li pêşiya parçebûna ax, gel û berjewendiyên gelê xwe bigrîn.

Eger Em bixwazin rêz li ruhê şehîdan bigirîn, eger em bixwazin rêz li Pêşmerge bigirîn, eger em bixwazin viyana Pêşmerge di dilê xelkê Kurdistanê da bihêlîn û mêrxasiya Pêşmerge li ber çavên cîhanê neşkênîn, divê destêwerdana hizbî di karûbarên Pêşmerge da bi dawî bînîn. Gelek armancên rewa, pîroz û mezin hene ku hizb li Kurdistan û Iraqê pê mijûl bibin. Çênabe hizib di vekêşana destê xwe ji nav karên Pêşmerge da bi guman bin, ji ber ku hikûmet û Serokatiya Herêma Kurdistanê du saziyên niştimanî cîhê baweriya xelk û partiyên Kurdistanê ne, Parlementoya Kurdistanê jî wek saziyek herî bala ya çavdêr, bi ser hêza Pêşmerge da çavdêr dibe.

Amadebûyên xweşdivî

Çima pêwîste bi bawerî li ser rêkxistin û yekxistina Pêşmerge lezê bikîn? Şerê me yê mezin û berfireh dijî Daîş wisa kir ku baştirîn rawêjkarên leşkerî yên welatan hevkariya arteşa Iraq û hêza Pêşmerge bikin. Ew hevkarî niha jî berdewame û em wê hevkariyê bilind dinirxînin. Hevpeymanên me projeyek gelek baş dest pê kiriye ku di warê rêkxistin û yekxistina Pêşmerge da bi bername rawêj û hevkariyê dikin, eve derfeteke ku divê hizib ji dest Pêşmerge û gelê Kurdistanê nedin. Hepeymanan hevkariya Pêşmerge dikin, lê xwe naxin nav pirsgirêk û gengeşeya Partî û Yekîtî di nav hêza Pêşmerge da.

Daxwazê ji Hikûmeta Federal ya Iraqê dikim ku piştevaniya vê prosesê bike, ji ber ku eve destkeftek niştimanî Iraqî ye û Pêşmerge beşeke ji sîstema berevaniya Iraqê. ‏

Di şerê Daîş da Pêşmerge bi xwîna xwe îspat kir ku parêzerê hemû xelkê Iraqê ye û ew ji bo arteşa Iraqê piştevan e.

Herwesa divê em bi ciddî dest pê bikîn ku hemû pêkhateyên Kurdistanê di nav hêza Pêşmerge da beşdar bin. Gelek pêdiviye Turkman, Aşûrî, Kildan, Siryanî, Êzidî û hemû pêkhate bi rêjeyek ber bi çav di nav hêza Pêşmerge da beşdar bin. Ev yek jî bo dîroka Peşmerge ne tiştek xerîbe, xûna bi sedan Pêşmerge yên Ereb, Mesîhî, Êzîdî û Turkmenan di nav destanên Pêşmerge da rijiyaye.

Welatiyên xweşdivî

Ji bo kêmkirina nakokiyên siyasî û kartêkirina wan li se rewşa Kurdistanê, em wek erkê yasayî yê xwe ji bo çareseriyê me hewl daye û hewi didîn. Berdewam digel hemû aliyan diyalog kiriye. Bi xweşhalî ve ez dibêjim niha zemîneyek hatiye pêş ji bo nîşandana nermiyê û diyalogê û şerê medyayê jî kêm bûye.

Di rastiya xwe da me nakokiyên ewqas mezin nînin ku çareser nebin, lê hindek caran astengên derûnî ji bo bi hevra bicivin dirust dikîn. Ev rewş gelek caran di navbera Partî û Yekîtî da dirust dibe. Berê me wisa kiriye û niha jî divê her wisa bikîn ku pêdiviye Hikûmet, Parlemento, Desthilata Dadwerî û Serokatiya Herêma Kurdistanê ne bin meydana gengeşeya hizbî, divê hertim ji gengeşeyê dûr bin.

Dahatên hemû Herêma Kurdistanê ji bo hemû fermanberan û xelkê Herêma Kurdistanê ye, bi awayekî li hevtêgihiştin li hemû deverên Herêma Kurdistanê wekhev bê dabeş kirin.

Mixabin, ji ber nakokiyên siyasî li Herêma Kurdistanê, gelek caran ez hest bi bêhêvîtî û reşbîniya xelkê Herêma Kurdistanê dikim. Ev yek gelek min diêşîne, lê ez hertim geşbînim, ji ber ku min gelek bawerî bi hişyariya gelê Kurdistanê heye, spas ku xelkê Kurdistanê yê hişyare. Ev diltengiya xelkê jî ji nakokiyên hizban nîşaneka diyar ya hişyariya xelkê Kurdistanê ye.

Gelek caran ez ji efser û piledarên Pêşmerge dibihîsim ku bi awayekî gelek welatparêzî pirsgirêkên xwe û çareseriya wan pirsgirêkan ber çav dikin, ji ber vê jî baweriya min bi Pêşmerge zêdetir dibe ku dikarin bi berdewamî cîhê viyana gelê Kurdistan û cîhanê be, eger bi başî bê rêkxistin û yekxistin.

Hokarek din jî ku niha ez gelek kêfxweşim bi derçûna van her du xulên Pêşmerge ewe ku dizanim bi ruhek welatparêzî û li gor zanistên pêşkeftî yên serbazî hatine rahênan.

Careka din pîrozbahiyê li we hemûyan dikim, her bijîn û rojeke xweş ji bo hemûyan dixwazim.

Bijî Kurdistan, bijî Kurd û welat avadan be.