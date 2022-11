Serok Nêçîrvan Barzanî beşdarî merasîma oxirkirina qurbaniyên qezaya Silêmaniyê bû

Di merasîma oxirkirinê de Serok Nêçîrvan Barzanî hevxemiya xwe pêşkêşî malbatên qurbaniyan kir û hevxemiya xwe ya kûr bi wan re ragihand.

Piştre jî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê serdana nexweşxaneya bajêr û qurbaniyên wê bûyerê kir û ji nêzîk ve şopandina rewşê kir û hêviya başbûna bilez xwest û amadebûna xwe ji bo pêşkêşkirina hemû alîkarî û pêwîstiya çareseriyê nîşan da.

“Em ji bo sersaxiyê ji malbatên qurbaniyên karesata ku li bajêr qewimî, hatin Silêmaniyê. Ev karesateke mezin bû, hemû Kurdistanê ji Zaxo heta Xaneqînê û hemû deverên Herêma Kurdistanê, hemwelatiyên li hundir û derveyê Herêma Kurdistanê em hemû dilgiran bûn û her kes xwediyê vê meselê ji mala xwe ye.”

“Îro em ji bo sersaxiyê hatin Silêmaniyê, em ligel walîtiyê beşdarî merasîmê bûn û me peyama xwe ya sersaxiyê ragihand. Bûyerek ne xweş bû, ez spasiya walî dikim ku îro bi hestiyariyeke mezin li min guhdarî kir, dildarên vî bajarî hemû erka xwe pêk anîn.”

“Vê bûyerê li seranserê Kurdistanê hesteke ku cihê şanaziyê ye ji bo me hemûyan, dema bûyereke wiha diqewime em hemû bi hev re hewl didin alîkariyê bidin. Ji bo beşdarbûn û xizmeta her yek ji wan spas dikim û destên wan dihejînim û spasiya wan dikim. Em dilgiraniya vê malbatê parve dikin û hêvî dikin ku hikûmet lêkolînê bike ku bi rastî çavkaniya pirsgirêkê li ku bûye û çima ev yek bûye. Bê guman, divê ev bibe dersek ji bo ku em bala xwe bidin ser tiştên ku ji bo aştî, ewlehî û ewlehiyê di pêşerojê de hewce ne.”

Di bersiva pirsekê de derbarê biryara serokê YNKê ya ji bo qerebûkirina malbatê û alîkariya serokatiyê de jî got: “Divê em hemû beşdarî vê yekê bibin, çi ji bo vê malbatê pêwîste û hikûmet dê erkê xwe pêk bîne. Yên karê xêrxwaziyê dike, çi serokatiya partiyek û çi kesayetiyek be, emê spasiya wî bikin û em kêfxweş bibin.”

Derbarê hestên xwe yên beşdarîkirina di merasîma oxirkirinê de û tedbîrên bo rêgirtin li dû dûbarebûna bûyerên bi vî rengî de, Serok Barzanî got: Bi rastî bûyereke ne xweş bû, me erkê xwe dîtiye em serdana wan bikin û ji nêzîk ve bibînin. , ji bo wan çi pêwîst be em ê bikin.

Di bersiva pirsyareke din de derbarê pirsa sotemeniyê û herwiha biryara dawî ya Serokatiya Herêma Kurdistanê ya derbarê hilbijartinan û dema lidarxistina hilbijartinan de, birêz Serok got: Karê hikûmetê pêşkêşkirina xizmetguzariyan bo welatiyan e. ya Herêma Kurdistanê, ji ber wê jî helbet weke her tiştekî din dê hikûmet li ser vê mijarê helwestê nîşan bide û ji bo rênîşankirin û guhertina yasayê çi pêwîst be dê cîbicî bike.”

“Derbarê hilbijartinan de, min beriya niha weke serokê Herêma Kurdistanê li gorî erkê xwe nameyek ji Parlamentoya Kurdistanê re şandibû û hêvîdar im ku alî li ser vê mijarê li hev bikin. Niha dema parlamentoyê salek hatiye dirêjkirin û helbet divê di nava vê salê de hilbijartin bên kirin.”

Di merasîma oxirkirinê de Serok Nêçîrvan Barzanî hevxemiya xwe pêşkêşî malbatên qurbaniyan kir û hevxemiya xwe ya kûr bi wan re ragihand.

Piştre jî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê serdana nexweşxaneya bajêr û qurbaniyên wê bûyerê kir û ji nêzîk ve şopandina rewşê kir û hêviya başbûna bilez xwest û amadebûna xwe ji bo pêşkêşkirina hemû alîkarî û pêwîstiya çareseriyê nîşan da.

“Em ji bo sersaxiyê ji malbatên qurbaniyên karesata ku li bajêr qewimî, hatin Silêmaniyê. Ev karesateke mezin bû, hemû Kurdistanê ji Zaxo heta Xaneqînê û hemû deverên Herêma Kurdistanê, hemwelatiyên li hundir û derveyê Herêma Kurdistanê em hemû dilgiran bûn û her kes xwediyê vê meselê ji mala xwe ye.”

“Îro em ji bo sersaxiyê hatin Silêmaniyê, em ligel walîtiyê beşdarî merasîmê bûn û me peyama xwe ya sersaxiyê ragihand. Bûyerek ne xweş bû, ez spasiya walî dikim ku îro bi hestiyariyeke mezin li min guhdarî kir, dildarên vî bajarî hemû erka xwe pêk anîn.”

“Vê bûyerê li seranserê Kurdistanê hesteke ku cihê şanaziyê ye ji bo me hemûyan, dema bûyereke wiha diqewime em hemû bi hev re hewl didin alîkariyê bidin. Ji bo beşdarbûn û xizmeta her yek ji wan spas dikim û destên wan dihejînim û spasiya wan dikim. Em dilgiraniya vê malbatê parve dikin û hêvî dikin ku hikûmet lêkolînê bike ku bi rastî çavkaniya pirsgirêkê li ku bûye û çima ev yek bûye. Bê guman, divê ev bibe dersek ji bo ku em bala xwe bidin ser tiştên ku ji bo aştî, ewlehî û ewlehiyê di pêşerojê de hewce ne.”

Di bersiva pirsekê de derbarê biryara serokê YNKê ya ji bo qerebûkirina malbatê û alîkariya serokatiyê de jî got: “Divê em hemû beşdarî vê yekê bibin, çi ji bo vê malbatê pêwîste û hikûmet dê erkê xwe pêk bîne. karê xêrxwaziyê dike, çi serokatiya partiyek û çi kesayetiyek be, emê spasiya wî bikin û em kêfxweş bibin.”

Derbarê hestên xwe yên beşdarîkirina di merasîma oxirkirinê de û tedbîrên bo rêgirtin li dû dûbarebûna bûyerên bi vî rengî de, Serok Barzanî got: Bi rastî bûyereke ne xweş bû, me erkê xwe dîtiye em serdana wan bikin û ji nêzîk ve bibînin. , ji bo wan çi pêwîst be em ê bikin.

Di bersiva pirsyareke din de derbarê pirsa sotemeniyê û herwiha biryara dawî ya Serokatiya Herêma Kurdistanê ya derbarê hilbijartinan û dema lidarxistina hilbijartinan de, birêz Serok got: Karê hikûmetê pêşkêşkirina xizmetguzariyan bo welatiyan e. ya Herêma Kurdistanê, ji ber wê jî helbet weke her tiştekî din dê hikûmet li ser vê mijarê helwestê nîşan bide û ji bo rênîşankirin û guhertina yasayê çi pêwîst be dê cîbicî bike.”

“Derbarê hilbijartinan de, min beriya niha weke serokê Herêma Kurdistanê li gorî erkê xwe nameyek ji Parlamentoya Kurdistanê re şandibû û hêvîdar im ku alî li ser vê mijarê li hev bikin. Niha dema parlamentoyê salek hatiye dirêjkirin û helbet divê di nava vê salê de hilbijartin bên kirin.”

Serok Nêçîrvan Barzanî di bersiva pirseke din de derbarê çareserkirina pirsgirêkên siyasî bi taybetî pirsgirêkên navbera Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) û Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê (YNK) de got: Em nikarin tiştekî ji bo vê herêmê û vî welatî bi dest bixin. Yekane şertê serkeftina me yekîtî ye. Helbet em partiyên cuda ne û hizbên cuda xwedî nêrînên cuda ne û em nikarin bibêjin ku divê em hemû wek hev bifikirin.”

“Ya giring ewe ku yek tişt li ser hemûyan be, ew jî berjewendiya Herêma Kurdistanê li ser hemû hizbî û her tiştî be. Ez di wê baweriyê de me ku em dikarin pirsgirêkan çareser bikin û eger piştî kongreyê daxuyaniya Encumena Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) were dayîn, dibêjin emê rûpeleke nû vekin û dest bi danûstandin û serdanên partiyan bikin. Helbet emê serdana YNK û aliyên din jî bikin.