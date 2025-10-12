Serok Barzanî: Îraq li ser bingeha hevbeşiya Kurdan û Ereban hatiye damezirandin

Bangeşeya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) ji bo hilbijartinên Parlamentoya Îraqê bi amadebûna Serok Mesûd Barzanî dest pê kir.
PDKyê îro li Hewlêrê ji bo nasandina namzedên xwe merasîmek li dar xist.
Alîkarên Serokê PDKyê Nêçîrvan Barzanî û Mesrûr Barzanî jî di merasîmê de amade bûn.
Serok Mesdû Barzanî got,”Ez kêfxweş bûm ku hejmarek namzedên Ereb û Tirkmen li ser lîsteya PDKyê xwe kirine namzed.
Hebûna pêkhateyan di lîsteya PDKyê de lîsteya me bihêztir dike.
Dewleta Îraqê li ser bingeha hevbeşiya Kurd û Ereban hatiye damezrandin.
Mixabin ne tenê em nebûn hevbeş, mafê me yê welatîbûnê jî nebû.
Hevbeşiya me bû Enfal û kîmyabarankirina gundên me.
Piştî 2003yan nanê Enfalkirî û kîmyabarankiriyan birîn.
Ez hêvîdar im ev hilbijartin derfeteke nû bîne pêş û ew şaşiyên ku hatine kirin, çi ji aliyê me ve be, çi ji aliyê wan ve be, neyên dubarekirin.
Her derfeteke ku ji bo aştiyê derketiye pêş, ji dest nehatiye dayîn.
Bi hebûna demokrasiyeke rasteqîn, maf tên misogerkirin.
Eger destûr bihata pêkanîn, dê gelek pirsgirêk çareser bibûna lê mixabin pê ve pêbend nebûn.
Yasaya hilbijartinê ya ku niha pê tê karkirin, yasayeke nedadperwer e û divê ji bo hilbijartinên paşerojê bê guhertin.
Li gorî destûrê, Îraq dewleteke federal e. Divê hemû pêkhate hevbeş bin.”
Serok Barzanî derbarê pirsgirêka petrol û gazê ya herêmê de jî got, “Eger pirsgirêkek ji bo yasaya petrol û gazê derketiye holê, şaşî ya Bexdayê ye. Şîroveya şaş a xalên destûrê nayê qebûlkirin.”