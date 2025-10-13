HSD tevlî artêşa Sûriye dibe…!

Televîzyona Sûrî, bi çavkaniyên hikûmetê yên li Şamê, rêkeftina ku di hevdîtinên di navbera Şara û Ebdî de hatiye bidestxistin, ragihand.
Civîna li Şamê ji aliyê Serok Şara, Mezlûm Ebdî, Nûnerê Taybet ê Amerîkayê yê ji bo Sûriyeyê Tom Barrack û Fermandarê Fermandariya Navendî ya Amerîkayê (CENTCOM) ve hat lidarxistin.
Civîneke din di navbera şanda HSDê û Wezîrê Parastinê û Rêvebirê Îstîxbarata Leşkerî Huseyîn Selame de hat lidarxistin.
Peyman entegrekirina HSDê di nav artêşa Sûriyeyê de û entegrekirina sê firqe û yekîneyên leşkerî yên cûrbecûr di nav artêşa Sûriyeyê de pêşbînî dikin. Ev yekîne dê li Heseke, Reqa, Dêra Zorê û rojhilatê Helebê werin bicihkirin.
Hêzên ewlehiya navxweyî (Asayîş) yên HSDê jî dê di bin çavdêriya Wezareta Karên Hundir a Sûriyeyê de bin.
HSD dê hêzên ewlehiyê û meqamên serokatiya herêmî li bakur û rojhilatê Sûriyeyê biparêze.
Hikûmeta Sûriyeyê dê nûnerên berpirsiyar ji nifûsa herêmî ji bo van parêzgehan destnîşan bike.
Gava ku entegrekirin temam bibe, dê hêzek cuda bi navê HSD tune be; hemû yekîneyên leşkerî û ewlehiyê dê bi navên fermî yên ku ji hêla hikûmeta Sûriyeyê ve têne nas kirin bixebitin.
Ebdî û Şera her wiha li hev kirin ku komîteyên hevbeş ava bikin da ku bi lez yekbûna hêzên leşkerî û ewlehiyê pêk bînin.
Ev rêkeftinên di navbera aliyan de di bin çavdêriya Amerîkayê de hatine çêkirin.