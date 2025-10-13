FlaşPolîtîk

HSD tevlî artêşa Sûriye dibe…!

13/10/2025

Televîzyona Sûrî, bi çavkaniyên hikûmetê yên li Şamê, rêkeftina ku di hevdîtinên di navbera Şara û Ebdî de hatiye bidestxistin, ragihand.

Civîna li Şamê ji aliyê Serok Şara, Mezlûm Ebdî, Nûnerê Taybet ê Amerîkayê yê ji bo Sûriyeyê Tom Barrack û Fermandarê Fermandariya Navendî ya Amerîkayê (CENTCOM) ve hat lidarxistin.

Civîneke din di navbera şanda HSDê û Wezîrê Parastinê û Rêvebirê Îstîxbarata Leşkerî Huseyîn Selame de hat lidarxistin.

Peyman entegrekirina HSDê di nav artêşa Sûriyeyê de û entegrekirina sê firqe û yekîneyên leşkerî yên cûrbecûr di nav artêşa Sûriyeyê de pêşbînî dikin. Ev yekîne dê li Heseke, Reqa, Dêra Zorê û rojhilatê Helebê werin bicihkirin.

Hêzên ewlehiya navxweyî (Asayîş) yên HSDê jî dê di bin çavdêriya Wezareta Karên Hundir a Sûriyeyê de bin.

HSD dê hêzên ewlehiyê û meqamên serokatiya herêmî li bakur û rojhilatê Sûriyeyê biparêze.

Hikûmeta Sûriyeyê dê nûnerên berpirsiyar ji nifûsa herêmî ji bo van parêzgehan destnîşan bike.

Gava ku entegrekirin temam bibe, dê hêzek cuda bi navê HSD tune be; hemû yekîneyên leşkerî û ewlehiyê dê bi navên fermî yên ku ji hêla hikûmeta Sûriyeyê ve têne nas kirin bixebitin.

Ebdî û Şera her wiha li hev kirin ku komîteyên hevbeş ava bikin da ku bi lez yekbûna hêzên leşkerî û ewlehiyê pêk bînin.

Ev rêkeftinên di navbera aliyan de di bin çavdêriya Amerîkayê de hatine çêkirin.

13/10/2025
Back to top button