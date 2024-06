Serdana dîrokî ya Pûtîn! Li Koreya Bakur piştî 24 salan

Serokê Rûsyayê Vladimir Putin piştî 24 salan serdana Koreya Bakur kir. Di daxuyaniya Kremlînê de hat diyarkirin ku serdana Pûtîn li ser vexwendina Serokê Koreya Bakur Kim Jong Un pêk hatiye. Tê plankirin ku di çarçoveya serdana fermî ya di navbera her du welatan de daxuyaniyeke hevpar a çapemeniyê were dayîn û hin peyman bên îmzekirin.

Cîhan a welatên rojava pêwendiyên Koreya Bakur-Rûsya, bi şik û guman dişopîne. Nêzîkbûna her du welatan îro qonaxeke dîrokî wergirtiye. Serokê Rûsyayê Vladimir Putin piştî 24 salan di çarçoveya serdaneke fermî de hat Koreya Bakur.

Di daxuyaniya Çapemeniyê ya Kremlînê de wiha hat gotin: “Serokê Rûsyayê Vladîmîr Pûtîn gihîşt Pyongyangê. Serdan li ser vexwendina Serokê Komara Gel a Koreyê Kim Jong Un pêk hat. “Serokê Koreya Bakur Kim Jong Un bi xwe li Balafirgeha Pyongyangê pêşwaziya Vladimir Putin kir.”

Hat ragihandin ku Pûtîn û Kim dê bicivin, hin peymanan îmze bikin û paşê civîna çapemeniyê ya hevpar li dar bixin.

Serokê Rûsyayê Vladîmîr Pûtîn beriya serdana xwe ya fermî ya Koreya Bakur, hevpeyvînek Rojnameya Rodong Sinmun ku weşana fermî ya Partiya Karkerên Koreyê (WPK) ye, nêrîna xwe ya derbarê têkiliyên dualî de anî ziman. Pûtîn bal kişand ser wê yekê ku dostaniya di navbera Rûsya û Koreya Bakur de xwedî dîrokeke dûr û dirêj e û got, “Serdana min a sala 2000î ya Pyongyangê û seredana Serokê Komîsyona Parastina Neteweyî ya Koreya Bakur Kim Jong Îl ya Rûsyayê di sala pêş da bû xaleke nû û girîng. “Rêberê niha yê Koreya Bakur, Kim Jong-Un, bi bawerî pabendî xeta ku ji hêla pêşiyên xwe ve hatiye danîne.

Pûtîn bal kişand ser wê yekê ku Rûsya û Koreya Bakur wek berê niha bi awayekî aktîf hevkarîya piralî pêş dixin û got, “Em li bendê ne ku Koreya Bakur bi biryardarî piştgirîya operasyonên leşkerî yên taybet ên Rûsyayê li Ukraynayê bike û di mijarên girîng ên navneteweyî de hevgirtina xwe bi me re nîşan bide.” ku ew xeta û helwesta hevpar a Neteweyên Yekbûyî diparêze.” Pûtîn diyar kir ku ew bi biryarî li dijî armanca “koma rojavayî” ya Pyongyangê ya ji bo rêgirtina li avakirina nîzameke piralî ya cîhanê ye, destnîşan kir ku armanca Amerika û alîgirên wê ew e ku , bi awayek stratejîk Rusyayî bişkînin.

Berdewamiya gotara xwe de Pûtin dibêje: Rûsya amade ye di mijarên herî tevlihev ên paşerojê de jî “diyaloga wekhev ava bike” û wiha got: “Min vê dawiyê di hevdîtina xwe ya bi dîplomatên Rûsî yên li Moskowayê re careke din anî ziman.” “Dijminên me dayîna pere, çek û îstîxbaratê ji bo rêveberiya neo-Nazî ya li Kîevê berdewamin. Pûtîn got, “Ew rê dide û teşwîq dike ku çekên modern û alavên teknîkî yên ku ji aliyê Rojava ve tên pêşkêşkirin ji bo êrîşkirina ser xaka Rûsyayê bên bikaranîn.

Pûtîn destnîşan kir ku ew kêfxweş in ku Koreya Bakur tevî zextên aborî, provokasyon, şantaj û tehdîdên leşkerî yên Amerîkayê bi dehan salan berjewendiyên xwe bi bandor diparêze. Pûtîn got, “Rûsya wê her tim wekî duhî îrojî piştgiriyê bide Koreya Bakur û gelê wê yê qehreman, di têkoşîna wan a ji bo serxwebûn, azadî û pêşveçûnê de li hemberî dijminê fêlbaz, xeternak û êrîşkar..