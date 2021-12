Semyanî Perîzade: Qibleya min Prenses Leyla Bedirxan e..

Semyanî Perîzade, derbarê stran û klîba xwe ya nû de axivî. Perîzade ji bo kesên ku wê rexne dikin wiha got: “Ez neviyê prenses Leyla Bedirxan im. Qibleya min jî Leyla ye. Xwedê kiriye Leyla heye.”

Ferhat Yaşar / [email protected]

Klîba strana Semyanî Perîzade ya nû ‘ALO’ hat weşandin. Sîngila Perîzade ya ewil îngîlîzî bû, paşê bi sîngila xwe kurdî ya ‘xewna berevajî’ derket pêşberî gohdarvanan. Sîngila Perîzade ya nû ALO li ser hemû malperên dîjîtal hat weşandin.

Me derbarê sîngila Semyanî Perîzade ya nû, klîba wê, rexneyên li Perîzade tê kirin, ‘prototîp’ a ku wê daniye pêşiya kurdan, xeberda…

Wekî ez dizanim, heta niha kes xebateke wiha bi kurdî nekiriye. Sîngil ên te ji aliyê gel ve çawa tên nirxandin?

Di nav civakê de yên ku min hez dikin heye. Bi van berhemên min ên nûjen re kêfxweş dibin. Ez jî bi wan bextewar dibim. Yên ku ji ber xebatên min acizin jî hene. Stîla min hez nakin. Mala wan ava be. Ez dizanim ku ez karekî qenç dikim ji bo gel, ziman û çanda xwe. Ji ber ku pêdiviya me bi xebatên nûjen heye. Em kurd tenê kevneşopî najîn. Hin kurd hene mîna min, kurdên bajêrî ne. Û pêdiviya wan heye ku ji xwe re reqs bikin, muzîkê klaba gohdarî bikin. Yan jî dema erebên xwe dajon, bila jixwe re modekî hênik bijîn. Ez jî kilamên me yên berê, dengbêjan gohdarî dikim. Lê meriv hergav nikare gohdarî bike. Meriv her roj nikare di vê modê de bijî. Divê enerjiya meriva hinekî bilind bibe. Divê meriv piçekî gorî rihê vê demê bijî. Ez naxwazim herim muzîkên biyanî gohdarî bikim, ez dixwazim çi reqs be, çi muzîkên klaban be, kurdî gohdarî bikim. Van berhemên xwe pêşî bo xwe diafirînim. Çimkî ez dilê xwe pê xweş dikim. Kêfxweş dibim. Ez dizanim ku hebûna xwe bi berhemên kurdî dinexşînim. Ewil bo xwe û hebûna xwe, dawî jî bo hebûna gelê xwe ku vê demê bijîn. Dilê min çi dixwaze ezê wisa bistêrim. Di muzîka kurdî de gellekî valahî heye. Kurdî gellek dewlemend e. Ji aliyê metaforan jî gellek xurt e. Em dikarin bi her stilê bi zimanê xwe berheman biafirînin. Loma ezê berdewam bikim. Ên ku hez dikin ser sere min, ên heznakin jî dîsa ser sere min.

