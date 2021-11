Sedeme desteserkirina Bozyel eşkere bû: Çima nûçeyên we di ANFê de tên weşandin?

Cîgirê Serokê Giştî yê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê (PSK) Bayram Bozyel sedema desteserkirina xwe eşkere kir û got “Em bi wê yekê hatin sûcdarkirin: Çima nûçeyên we di ANFê de tên weşandin?”

Cîgirê Serokê Giştî yê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê (PSK) Bayram Bozyel ku hefteya borî li Amedê hatibû desteserkirin û biryara girtina wî hatibû dayîn, lê piştî îtîraza parêzeran hat berdan.

Di derbarê desteserkirinê xwe de bi tiştên ku pê dihat tometbarkirin daxuyaniyek da.

Bayram Bozyel li Amedê civîna çapemeniyê li dar xist got, “Em hatin sûcdarkirin ku çima nûçeyên kar û xebatên me di çapemeniya PKKê ANFê de tên weşandin.”

Bozyel diyarkir ku wî jî li ser vê yekê wiha bersiv daye “Em daxuyaniyên xwe didin û beşdarî çalakiyan dibin. Em bi vê bûyerê re ne eleqedar in, li ku derê çalakî û daxuyaniyên me têne weşandin. Em naşopînin ka ew li ser ANFê an li cihekî din hatine weşandin. Dibe ku ANF li ser partiyên din, li ser desthilatê, li ser CHPê jî nûçeyan biweşîne. Ji ber vê yekê hûn dê wan jî sûcdar bikin?

Bayram Bozyel destnîşan kir ku dema ku polîs ji bo astengkirina partiya PSK’ê “hincetek” nedît, vê carê li “têkiliya bi PKKê re” geriya û bi vî rengî hewl da partiyên Kurdistanî yên wekî wan bitirsînin.

Cîgirê Serokê PSKê Bozyel di daxuyaniya xwe de wiha got:

“Hevalên min ên parêzer ev 3-4 roj in qet min tenê nehiştim. Rojane 4-5 parêzer dihatin serdana min. Pêvajoyê dişopandin. Ez hem li ser navê partiya xwe hem jî li ser navê xwe gelek serbilind im. Weke civaka Kurd bi salan e em bi hev re ne. Em ji bo armanca hevpar a azadî û demokrasiyê têdikoşin. Ez dixwazim çend peyvan li ser bûyera qewimî bibêjim.

Yek ji îdiayên ku ji bo min kirin ev bû: Di mehên borî de min û hevalên xwe ji bo bîranîna Şêx Seîd çalakî li dar xist. Gotin ev sûc e. Me bi partiyên Kurdistanî re ji bo Helebceyê bîranînek li dar xistibû. Gotin ev jî sûc e. Li dijî operasyonên li Sûriyeyê me daxuyaniyeke hevpar dabaû û îdia kirin ku ev jî sûc e.

Dîsa ji bo zimanê kurdî kampanya hatibû destpêkirin, hûn dizanin; Ew kampanya berdewam dike. Wan ew jî wek nîşandan. Lê mixabin siyaseta Tirkiyê hatiye nuqteyeke trajîkomîk. Em nizanin bikenin an bigirîn. Xuya ye hêzên dewletê ji hewldanên me yên aştiyê gelekî aciz bûne. Lê ew nikarin vê yekê rasterast bibêjin, ji ber ku ev tişta ku em diyar dikin, di warê hiqûqa navneteweyî û peymanên ku Tirkiye alîgirê wan e û destûra wê de guncav e. Di Destûra Bingehîn de tê gotin ku ji bilî tundiyê hûn dikarin her fikrê biparêzin. Parastina dewleteke cuda jî di nav de. Loma jî nikarin tiştekî bibêjin.

Lê dema mijar dibe PKK rewş diguhere. Ji ber vê jî ji bo me mehkûm bikin hewl didin me bi PKK’ê ve girêbidin. Wan ji bo vê yekê argumana jêrîn derxistin. Xebatên we di medyaya PKKê ANFê de tên weşandin. Yanî ANFê kar û xebatên kiriye nûçe. Hûn di vê mijarê de dikarin çi ji me bikin? Ma em dikarin ji wan re bibêjin nekin nûçe an em dikarin wan asteng bikin?

Tiştê ku em dibêjin ji bo me girîng e. Ji xeynî vê, em bi wê yekê re mijûl nabin tiştê ku em dibêjin kî çewa dike nûçe. Îhtîmal e ku ANF nûçeyên partiya desthilatdar û nûçeyên CHP’ê jî diweşîne. Çima ev ji bo wan nabe sûc lê ji bo me dibe sûc? Lewma ev polîtîkayeke bi zanebûn e. Dixwazin civaka Kurdistanê belav bikin, dixwazin vê civakê bitirsînin.”