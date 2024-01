Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan li Enqereyê bi nûnerên saziyên çapemeniyê re hat cem hev, li ser rojevê nirxandin kirin û peyamên girîng dan.

​Hakan Fîdan behsa rewşa Rojhilata navîn û şerî Îsrail û Hemasê kir. Li ser pirsekî Fîdan behsa Iraqê û mayina PKKê li başûrê Kurdistanê kir û div ê derbarê de got:

Sedema hebûna me ya li Iraqê tenê PKK ye

Hakan Fîdan diyar kir ku beriya êrîşa terorê bi rayedarên Iraqî re derbarê pêngavên hevpar ên di li himber PKKê ê civînek gelek berfireh û girîng hat eli darxistin.

Her du dewletan bi berfirehî li ser vê mijarê gotûbêj kirin. Fîdan bal kişand ser girîngiya tehdîda PKKê ya ku ji bo Tirkiyeyê girîng e û wiha got: “Em texmîn dikin ku tiştekî ku di serê me de pir rast û rast e, li aliyê din jî heman tişt e. Bi rastî, ew wisa naxebite. Her kes di cîhanê de pêşîniyên xwe hene. Bi rastî, rewşa PKKê ya li Bexdayê tiştek e ku me di van 3, 4 salên dawî de karîbû derxînin holê. Fidan dibêje: “Ev pirsgirêkek piralî ye divê baş bê niqaş kirin û li ser vê yekê hevkarî pir girîng e.” Fîdan bal kişand ku Tirkiye di vê mijarê de îradeya xwe nîşan daye û got, “Yekane sedema hebûna me li Iraqê têkoşîna li dijî PKK’ê ye. “Eger Iraq têkoşîna li dijî PKK’ê hembêz bike wê demê tu sedemek ku em ewqas bi fikar bin namîne.