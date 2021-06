Şanda Kurdistan û Iraqê serdana deverên sînorî kir

Îro şandeke parlamenterên Kurdistan û Iraqê yên ji fraksiyonên cuda, serdana deverên sînorî yên nahiya Kanî Masê ya ser bi navçeya Amêdî ya li parêzgeha Duhokê kir û ji nêz ve li rewşa asayîşa wan deveran û êrîşên Tirkiye û gefên PKKê yên ser seqamgîriya wan deveran lêkolîn kirin.

Parlementera Fraksiyona YNKê Şino Eşqî ji K24ê re diyar kir ku armanca wan a sereke ya ji vê serdanê ew e ku li ser ziyanên encama şerê navbera PKK û Tirkiyê yên li wê deverê û ser xelkê, lêkolînekê bikin, herwiha ji bo agahdarbûnê ye derbarê aloziyên navbera PKK û hêzên Pêşmergeyê Kurdistanê de ku derketiye holê.

Şino Eşqî destnîşan kir: “Armanceke me ya din jî ji vê serdanê ew e ku çareyek ji bo vê rewşa nexwestî ya ku li vê deverê derketiye holê, were dîtin. Herwiha hewl bidin ku ev şer û pevçûn ji van deveran were dûrxistin.”

Herwiha eşkere kir: “Şanda parlamenterên Kurdistanê û Iraqê îro di serdana xwe de ligel hejmarek berpirsên îdarî û aliyên pêwendîdar çendîn civîn li ser vê mijarê encam dan û heta sibe dê lêkolînên xwe bidomînin. Em ê di serdana xwe de serî li çend deverên din ên sînorî yên vê parêzgehê bidin û piştre raporta xwe ya taybet li ser rewşa van deveran amade bikin.”

Şino Eşqî got: “Tiştê li van deveran di navbera PKK û Tirkiyê de diqewime, binpêkirineke eşkere û zilmeke mezin e li hember axa Herêma Kurdistanê û xelkê vê deverê, loma divê ev alozî ji axa Herêma Kurdistanê were dûrxistin, çimkî artêşa Tirkiyê hebûna PKKê li wan deveran kiriye hincet, da ku axa Herêma Kurdistanê dagir bike.”