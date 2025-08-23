Şaduman Mela Hesen: Em hewl didin ku darizandina Lahur Şêx Cengî veguhezînin Bexdayê

Endamêkî girîng ê Eniya Gel got, “Piştî girtina Lahur Şêx Cengî, karûbarên partiyê dê berdewam bikin.” Wî got ku, ew hewl didin ku darizandina Lahur Şêx Cengî veguhezînin Bexdayê.
Şeduman Mela Hesen, endamekî girîng ê Eniya Gel e ji RUDAW re got, “Eniya Gel partiyek destûrîye. Ew dê piştî girtina Lahur Şêx Cengî jî xebata xwe bidomîne.”
Hesen got: “Em ê di çend rojên pêş de bi hevkarên xwe yên li Eniya Gel re bicivin da ku bibînin ka em ê çawa karûbarên tevgerê di vê û qonaxa pêş de birêve bibin,”
“Girtina Lahur Şêx Cengî, her çend bandorê li karûbarên partiyê bike jî, dê populerbûna dengdêrên me zêde bike. Em ê amadekariyên hilbijartinên parlementoya Iraqê berdewam bikin..
Di beşek din a axaftina xwe de, Şaduman Mela Hesen behsa şerê li Silêmaniyê roja Înê sibehê kir, nemaze êrîşa li ser Lalezerê, û got, “Êrîş nepêşbînîkirî bû. Derdora Silêmaniyê nepêşbînîkirî bû, heta Lahur Şêx Cengî bi xwe jî hêvî nedikir ku êrîş ewqas mezin be.”
“Lahur Şêx Cengî hêvî nedikir ku pevçûn bigihîje wê astê û dema ku şer dest pê kir, em neçar ma ku xwe biparêzin.” Nexwe, di êvara 8ê Tîrmehê de, Lahur Şêx Cengî dikarîbû şer bikira û rûbirûyê wan bibûya. Em xwînxwar nebûn û me difikirî ku nakokiyên siyasî nikarin bibin sedema rijandina xwîna welatiyên me.”
“Hêzên ewlehiyê ferman ji partiyê wergirtine. Di vê dozê de dadgeh û qanûn ji bo berjewendiyên partî û kesane hatine bikar anîn. Nexwe, eger li gorî qanûnê be, Lahur Şêx Cengî endamê Parlamentoya Kurdistanê ye û nabe bi tank û çekên giran were gulebarankirin.”
“Dadgehên li Silêmaniyê ji bo berjewendiyên kesane û partî têne bikar anîn. Em baweriya xwe bi dadgeh û serweriya qanûnê li Silêmaniyê naynin, ji ber vê yekê em ê her hewlekê bidin ku dozê veguhezînin dadgehên li Bexdayê,”
“Lahur Şêx Cengî ji sûcdariyên li dijî wî nehatiye agahdarkirin. Di nav çend demjimêran de, wan tank û çekên giran şandin mala wî û bêyî hişyariyê ew girtin. Çawa dikare baweriya van dadgehan were kirin? Divê li gorî qanûnê miamelê bi wî re were kirin.”
Mela Hesen got ku wan tu agahî li ser cihê Lahur Şêx Cengî tune ye, “Piştî ku girtina wî birin Dabaşanê, lê piştî wê tu agahî li ser wî tune û em nizanin ew li ku derê hatiye girtin.
Hesen got, “Otêla Lalazar, ku hatiye wêrankirin, ya bav û jina Lahur Şêx Cengî ye. Ew ne milkê Lahur Şêx Cengî an jî Eniya Gel e, lê milkê welatiyekî ye.”
Mela Hesen got, “Hêz ketine Zoomê û ew girtine. Em nizanin dê çi bi serê wê were.”