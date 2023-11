Saadet: Pîlotên ku Filistîn bombebaran kirin li Konyayê hatin perwerdekirin

Parlamenterê Partiya Saadetê yê Hatayê Necmettîn Çalişkan, bal kişand ser nakokiyên Filistîn-Îsraîl û got: “Pîlotên ku Filistîn bombebaran kirin, li Konyayê hatin perwerdekirin, sotemeniya wan balafiran ji Îskenderûnê tê. Xwarina wan leşkerên kujer ji Alanya tê.”

Çalişkan, tevî ku parlementerên AK Partiyê lê qêrîn û denge xwe bilindkirin jî, axavtina xwe berdewam kir û got: “Bazirganî bi her cure keştiyan re berdewam dike. Girîng e ku berhemên hesin û pola di rêza yekem a bazirganiya me de ku heya niha gihiştiye 20 milyar dolaran, di rêza yekem de ye. Gotinên min nîn in ku ez bêjim, lê dibe ku çekên di nav de destên wan qatilan bi awayekî bi piştgiriya we diçin.