Rojeva civîna îro ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê…!

Hikûmeta Herêma Kurdistanê dê civîna xwe ya asayî li dar bixe da ku, li ser hejmarek mijarên girîng, bi taybetî mijara dahatên petrolê gotubêj bike.
Hukumeta Kurdistanê ragihand ku, rojeva civîna îro dê li ser pêşketinên dawî yên hem dahatên ne-petrolê û hem jî ji nû ve destpêkirina hinardekirina petrolê bisekine. Biryarên civîna vê hefteyê ya Encûmena Wezîran a Iraqê jî dê ji bo nîqaşê werin pêşkêş kirin.
Di beşek din a civînê de, qeyda hevbeş a wezaretan û aliyên peywendîdar a 2ê Îlona 2025an, di derbarê pêşniyarên wan ên di derbarê bicîhanîna Qanûna Xizmeta Pêşmerge û Teqawidê ya Hejmar (38) a 2007an de, dê were pêşkêş kirin.
Her wiha, pêşniyarên Wezareta Darayî û Aboriyê, di derbarê hêsankirina pêşde û deynên têkildarî (xanî, çandinî, pîşesazî, xanî û geştiyariyê) de dê mijarek din a civînê be.