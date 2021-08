Serokê Amerikayê Biden piştî teqînên li firokexaneya Qabilê çêbûyî û 12 efserên Amerikî jiyana xwe ji dest dayîn li Qesra Sipî konferansek rojnemevanî li darxist.Biden bi gotina “Rojek Zehmet” dest axavtina xwe kir û da xûyakirin ku ew bi xwe jî babê efserekiye.Biden got gruba bi navê DAÎŞ/ Horasan ev teqîn kiriye. Efserên Amerîka yên firokexane diparastan jiyana xwe ji dest dane û hatine birîndar kirin. Wek din gelek kesên sivîl jî jiyana xwe ji dest dane.

Biden got ku, roj hemûyê min pêwendî li gel wezereta berevaniyê,fermandarên me li Efxanistan û Qeterê pêwendî hebûn.Ji roja 14ê tebaxê heta wek îro zêdeyî 100 hezar kes ji Efxanistanê hatine tehliye kirin.

Biden da xûyakirin ku, em xema efserên ku jiyana xwe winda kirîn di dilê xwe de hildigirin, gotina min ji wan kesên ku ev çalakî kirînre eve: Em li wan naburin û ji bîr nakin, emê we bigrin û hesabê vê ji we bixwazin. Di destê me de agahî hebûn ku ev grup dê êrîş bike, ji bo vê yekê jî me biryar girt heta 31ê Tebaxê tehliya insanên me dawî werê.

Di dawiya axavtina xwe de Biden got: Em rênadin ku, terorist misyona me dawî bînin.Eme tehliyekirinê berdewam bikin.Min ferman daye fermandarên xwe ku, li himber berpirsên DAÎŞê û cihên wan yên girîng plana êrîşa amadebikin. Emê di dema ku em hilbijêrin de bi hesasî bersiva van bidin.Baş bizanibin ku, teroristên DAÎŞ sernakevin.Emê Amerikiyan xilas bikin û hevalbendên xwe yê Efxanî derêxin. Em serê xwe natewînin.