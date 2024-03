Gelê kurd bi cilûbergên xwe yên neteweyî tê nasîn. Me bi dehan modelên cawaz yên cilên jin û mêran bi reng û qumaşên taybet hene. Em wek Kurd bi cilûbergên xwe serbilind in û her sal di 10ê adarê wê taybetmendiya ferhengiya xwe pîroz dikin.

Bi kar anîna cilûbergên kurdî baştirîn bersiv e bo wê pirsyarê. Bi gorî derfetên xwe cilûbergên kurdî bo xwe û zarokên dabîn bike û bi taybet di cejn, dawet û çalakiyên neteweyî de bi cilûbergên bedew yên kurdî bernameyê bixemilînin.

Diakurd