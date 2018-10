Resul: Em rûpelek nû vekin

Cîgirê Sekreterê Giştî yê Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK)bi minasebeta eşkerekirina encamên hilbijartinên Kurdistanê, daxûyaniyek ragihand. Kosret Resul di daxûyaniya xwe de dibêje ku,

Bila qonaxeke nû destpêbike û rûpeleke nû ji tevahiya hêz û aliyên siyasî re vekin.

Kosret Resul da xûyaniya xwe de got: “Guhertinên li herêmê û egerên li ber me, wê yekê ji me hemûyan dixwaze ku dema wê hat divê em hemû li ser masaya guftûgoyê rûnin û beşdarî pêkanîna hikûmeta bê ya Herêma Kurdistanê bibin û bo xizmeta Kurdistanê û pêşkeşkirina xizmetguzariya zêdetir ji hemwelatiyan re kar bikin. Ev jî bi beşdariya me hemûyan û destberdana me ya ji rikeberiyê pêkan e.”

Kosret Resûl di peyama xwe proseya hilbijartinê wek “proseyeke demokratîk” bi nav kir û li gelê Kurdistanê û tevahiya hêz û aliyên siyasî pîroz kir û got, ez spasiya xelkê Kurdistanê dikim ku baweriya xwe bi nûnerên xwe anî.

Cîgirê Sekreterê Giştî yê YNKê herwiha da xuyakirin, ku girîng e hemû aliyên Kurdistanî karibin bi hev re û wek tîmekê beşdarî pêkanîna hikûmeta paşerojê ya Iraqê bibin, daku bi beşdariyeke xurt ew para dikeve aliyên Kurdistanî û mafên neteweyî û destûrî yên gelê Kurdistanê bi dest bixin.