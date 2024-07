Rastiya bûyerên li bajarê Kayseriyê rûdayîn çiye?

Li Qeyseriyê, piştî hat îdiakirin ku kesek welatiyê Sûriyeyê, taciz li keçeke ciwan kir, xelkek li hin nuqteyên bajêr kom bûn û êrîşên li cihên kar û wesayîtên ku tê gotin yên welatiyên biyanî ne kirin gelek zererek mezin dan wan.Bi midaxeleya polisan bûyer sekinîn.

Piştî van bûyeran nîqaşên li ser polîtîkayên Tirkiyeyê yên koçberiyê zêde bûn. Pispor di wê baweriyê de ne ku heya çareseriyek mayînde neyê dîtin û tedbîr neyên girtin dê bûyer berdewam bikin.

Îdiaya ku danê êvarê li Melîkgaziya navçeya Kayseriyê zarokek temen biçûk ji teref welatiyekî Sûriyeyê ve hatiye tacizkirin bû sedema nerazîbûnan. Komên ku li ser îdiaya li hev civiyan û êrîşû weseyetşn biyaniyan kirin û dikanên wan şewitandin.

Hem Wezareta Malbat û Xizmetên Civakî û hem jî Walîtiya Qeyseriyê di îfadeyên xwe de agahiya zarokê ku tê îdiakirin îstîsmar lê hatiye kirin welatiyê Sûriyeyê ye. Zarok û malbata wî xistin bin parastina dewletê.

Wezîrê Karên Navxweyî Alî Yerlîkaya di daxuyaniya xwe ya ku roja Duşemê li ser hesabê xwe yê Xê weşandibû de destnîşan kiribû ku 67 kesên ku tevli çalakiyên tundiyê bûne hatine binçavkirin. Waliyê Qeyseriyê Gokmen Çîçek ragihand ku 5 polîs birîndar bûne. Her wiha ji aliyê 2’yemîn Dadweriya Cezaya Sulhê ya Kayseriyê ve li ser nûçeyên li ser mijarê qedexeya weşanê hat dayîn.



Di çalakiyan de hin welatî li taxê kom bûn û dirûşmên “Erdogan îstifa” berz kirin. Lê Serokomar Recep Tayyîp Erdogan di daxuyaniya xwe ya der barê mijarê da muxalefet sûcdar kir û got, “Yek ji sedema bûyeran gotinên wan ên bi jehrin.” Serokê CHPê Ozgur Ozel bang li Erdogan kir û got, “Tu berpirsî! “Gelo hikûmetek dê her tiştî bixe stûyê opozîsyonê?”

Gelo rastiya bûyerên ku li Kayseriyê rû dayîn çiye û di piş perdê de çi heye? Çima Tirkiye gelek caran behsa biyanofobiyê dike? Li gorî pisporên ku di warê koçberiyê de dixebitin, polîtîkayên şaş ên hikûmetê yên koçberiyê û gotinên populîst ên mûxalefetê di zêdekirina biyanofobiyê de bi bandor in.

Ji Koma Xebatê ya Gelek Sekulerîteyên Zanîngeha Leipzigê Dr. Nil Mutluer dide zanîn ku pirsgirêk pir-qatî ye. “Di bûyera dawî de mijar ne ewqas destdirêjiya li ser zarokê ye, lê mijara ku kiryar Sûriyeyî ye. “Em li vir jî netewperestî û marjînalbûnek pir eşkere dibînin,”

Rojnameger Ercûment Akdenîz di wê baweriyê de ye ku bûyerên ku berê li bajarên cuda yên Tirkiyeyê qewimîn, ger çareseriyeke mayînde neyê çêkirin dê bidomin. Akdenîz, bi bîr xist ku di salên 2014, 2016 û 2019’an de li taxên Maraşê, Hatay, Edene, Îzmîr, Tekîrdag, Stenbol û Enqereyê çi qewimîn û wiha got: “Divê muxalefeta civakî ji provokasyonan dûr bisekine û balê bikişîne ser çareseriyeke mayînde.” ev hemû bûyer li dijî jinan bûn û dibêje piştî îdiayên destdirêjiya zarokan dest pê kirine.



Li gorî Akdenîz, ji ber krîza aborî koçber dibin armanca hêrsa li dijê hikûmet û karsazan.

Akdenîz ku li Taxa Danişmentê lêkolin kiriye wiha got: “Ji sedî 80’ê kesên li vir dijîn karkerên herêma pîşesazî ya birêxistinkirî ne. Koçberî bû sedem ku pêkhateya nifûsê hem li taxan hem jî li pîşesaziyê biguhere. “Di warê kedê de pêşbirkek pir cidî derketiye pêş” û wiha pê de çû: “Eger karker ne birêxistin bin û ne xwedî hişmendiya çînî bin, dikarin pir zû bibêjin ‘Sûriyeyî hatin, şert û mercên me yên xebatê xerabtir bûn’. .”

Ercüment Akdeniz û Nil Mutluer polîtîkayên hikûmetê yên koçberiyê û gotinên muxalefetê yên “Em ê wan paşve bişînin” rexne dikin. “Ev pirsgirêkek e ku divê bi polîtîkayên ku koçberan dike beşek ji civakê bê çareserkirin. Mutluer got, “Lê her çend ev çend sal in Tirkiye koçberan werdigire jî, ji vê zêdetir e.”

Mutluer da zanîn ku li Tirkiyeyê gel bertek nîşanî komên mucahîd ên ku bi hêsanî sînoran derbas dikin û biyaniyên ku dikarin bi pereyan mal û pasaportan bikirin re bertek nîşan bidin û wiha dewam kir: “Divê em ji bo koçberên ji şer direvin cihekî cidî vekin. Li aliyê din deriyên ji ber pirsgirêkên aborî û bêyî girtina ti tedbîran hatin vekirin atmosfereke bêewlehiyê ava dike. Polîtîkayên du-standard ên koçberiyê yên di vê wateyê de li Tirkiyeyê di nava gelan de bê tifaqiyê çêdike.”

Li gorî daneyên ku Berpirsiyariya giştî ya koçê û Koçberiyê di 27ê Hezîranê de eşkere kirî, li Tirkiyeyê 3 milyon û 112 hezar û 683 Sûriyeyî di bin parastina dewletê ya demkî de dijîn. Li Stenbolê 530 hezar û 506, li Dîlokê 429 hezar û 855, li Ruhayê jî 272 hezar û 788 Sûriyeyî hene. Piştî van parêzgehan Hatay, Edene, Mêrsîn, Bursa, Konya, Îzmîr û Enqere tên. Li gorî Serokatiya Sererkaniyê ji sala 2021an vir ve hejmara Sûriyeyiyan her ku diçe kêm dibe.