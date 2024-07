Çekdarên PYDê çi rêzê li xebat û tekoşîna yên din nagirin

Berdevkê ENKSê radigehîne, “Di êrîşa çekdar û alîgirên PYDê ya li ser endam û alîgirên me de, nêzî 100 kesan birîndar in ku jin û danemir jî di nav de hene.”

Berdevkê Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyeyê (ENKS) Feysel Yûsif îro (Duşem, 01.07.2024) taybet ji K24ê re got, “Di dema xwenîşandanekê de ji bo azadkirina endamên me, ji aliyê Ciwanên Şoreşger û Asayişê ve êrîşeke hovane li ser me hat kirin.”

Feysel Yûsif tekez jî kir, “Ew nikarin bi wan êrîşên xwe yên hovane me rabiwestînin û me ji xebat û karê siyasî dûr bikin û em meydanê ji bo xelkê din nahêlin.”

Navbirî ron jî kir, “Çekdar û alîkirên PYDê çi rêzê li xebat û tekoşîna yên din nagirin, ku ev yek di dîroka xebata navbera hêzên Kurdistanî de nebûye.”

Berdevkê ENKSê herwesa got, “Tiştê balkêş di wan êrîşan de ew e ku çend jin û kesên danemir hatine birîndarkirin.”

ENKSê îro (Duşem, 01.07.2024) li bajarê Qamişloyê xwenîşandan li dijî girtina 15 endamên xwe li beranberî bingeha Neteweyên Yekgirtî ya li bajêr kir.

Hat zanîn jî ku, Ciwanên Şoreşger êrîşî wê xwenîşandanê kir û hejmareke endamên Desteya Serokatiya ENKSê girt.

ENKSê pêştir ragihandibû, “Ji 31ê Adara borî ve 15 endamên wê û partiyên di nava ENKSê de ji aliyê çekdarên ser bi PYDê ve hatin revandin”.

Paştir ENKSê di daxuyaniyekê de ragihand, piştî ku çekdarên ser bi PYDê ve rê li xwenîşandana ENKSê girt, çekdaran êrîşî xwenîşanderan kir û Serokê ENKSê Silêman Oso û endamên Desteya Serokatiya ENKSê Fêsel Yûsif, Nîmet Dawid, Mihemed Îsmaîl û Ebdulsemd Xelef Biro binçav kirin. Piştre ew hemû hatin azadkirin.