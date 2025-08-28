Qubat Talabanî: ‘Nêzîkbûnek baş bi Bexdayê re heye’

Cîgirê Serokwezîrê Herêma Kurdistana dibêje ku, nakokiya di navbera Iraq û Herêma Kurdistanê de ji ya berê pir nêzîktir e. “Niha hemû welat Kurdan wek derfetek ji bo aştiyê dibînin, ne wek gef.
Konferansa Hevpeymaniyên Demokratên Civakî li Welatên Ereb (SDA) roja Pêncşemê li Silêmaniyê dest pê kir.
Di panelekê de, Cîgirê Serokwezîr Gubad Talabanî, Salih Muslim, endamê Konseya Hevserokatiyê ya Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD), Tuncar Bekirhan, Hevserokê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM) hejmarek mijar pêşkêş kirin.
Talabanî got, “Berê, pirsgirêka Kurd her tim wek gef dihat dîtin, lê niha welatên Ereb, herêm, Rojhilata Navîn û heta cîhan gihîştine wê encamê ku Kurd ji bo kesî gef nînin.”
Talabanî got, “Berê, Kurdên li Sûriyeyê ne xwedî maf û nasnameyek bûn, lê îro em dibînin ku ew beşek girîng in û divê bibin beşek din a sereke di avakirina Sûriyeyek demokratîk de.”
“Piştî dehsalan şer û êşên li Tirkiyeyê, îro em dibînin ku Kurd di pêvajoya aştiyê de roleke mezin dilîzin û em hemû piştgiriyê didin pêvajoya aştiyê.” li Tirkiyeyê bi hemû partî û ramanên cuda yên li Herêma Kurdistana Iraqê re,”
Pêvajoya çareseriyê di 1ê Cotmehê de bi destpêşxeriya serokê Partiya Tevgera Neteweyî (MHP) Devlet Bahçelî dest pê kir. Talabanî got, “Em hêvî dikin ku ev ê bibe dawîyek radîkal ji bo şer, êş û bêbextiyên ku berê hebûn.”
“Me dîroka herî xirab derbas kir, bi Enfala nêzîkî 200,000 kesan, wêrankirina 4,000 gundan, êrîşa kîmyewî ya li ser çend bajar û bajarokan,”
Li gorî cîgirê serokwezîr, piştî rizgarkirina Iraqê di sala 2003an de, Kurdan dîsa roleke sereke di avakirina “Îraqeke demokratîk û federal” de lîstin û mafên wan bi rêya qanûn û destûrê hatine garantîkirin.
Talabanî got, “Ne şer bû sedema misogerkirina mafên me, lê bi rêya destûrê û şerekî siyasî û qanûnî bû ku mafên Kurdan di nav Iraqeke demokratîk de hatin damezrandin.”
Cîgirê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê bawer dike ku piştî pejirandina destûra Iraqê û pejirandina qanûnan li parlementoya Iraqê, mafên Kurdan bi tevahî nehatine qebûlkirin.
Gubad Talabanî tekez kir ku pirsgirêkên di navbera Herêma Kurdistanê û Iraqê de tenê bi diyalogê dikarin werin çareserkirin, “
“Îro, ez dikarim bêjim ku li gorî çend salên borî, em pir nêzîktirî bidawîkirina pirsgirêkên di navbera Hikûmeta Herêma Kurdistanê û hikûmeta Iraqê de ne,”
Her çend em di dawiya Tebaxê de ne jî, mûçeyên Hezîran û Tîrmehê hîn ji Herêma Kurdistanê re nehatine şandin. “Pirsgirêka Kurd ne tenê dabînkirina mûçeyan ji hêla hikûmeta federal ve ye, lê ev mafek destûrî û îdarî ye. Mixabin, piştî hemî salên rizgariya Iraqê, pirsgirêka mûçeyan nehatiye çareserkirin.
“Divê em pirsgirêka mezin ji bîr nekin ku ew jî xurtkirina mafên destûrî û mafên rewa yên gelê Kurd di çarçoveya Iraqek demokratîk û federal de ye,”