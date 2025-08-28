Bulent Arinc 3 daxwaz ji Komisyonê kirin.

Pêngavên hikûmetê ji bo “Tirkiyeyek Bê Teror” berdewam dikin. Bülent Arınç di komîsyonê de axivî û pêvajo nirxand û wekî “xalek ku derya lê diqede, keştî lê diqelişe” bi nav kir. Li gorî rojnameya Birgün, Arınç rola Devlet Bahçeli di destpêkirina pêvajoyê de bi bîr xist û got, “Ez spasiya Bahçeli dikim, ku bi destekî bilind ew dest pê kir. Biryardariya Serokkomar û xebata komîsyonê dê hêza ajotinê ya li pişt vê yekê be. Em ji Partiya Demokratîk (DEM) pirtir bi guman bûn, lê DEM pêşengî kir, û ez wê teqdîr dikim.”
SÊ DAXWAZ
Serokê berê yê Parlementoya Tirkiye û damezerê AK Partiyê Arınç sê daxwazên xwe yên sereke rêz kirin: “Divê mafê hêviyê bi tevahî were bicîhanîn,” “Ez efûyek giştî wekî hewcedariyek bingehîn dibînim,” û “Divê kesên ku bi biryarnameyên qanûnî hatine avêtin dîsa bikaribin vegerin ser karên xwe.”
Arınç her wiha tekez kir ku, pêdivî bi pabendbûna tevahî bi biryarên Dadgeha Destûrî û Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê heye. Wî diyar kir ku destûra niha ya Tirkiyeyê bi normên hiqûqî yên hemdem re ne lihevhatî ye û destûrek nû ferz bûye.
MAFÊ HÊVÎYÊ ÇI YE?
“Mafê hêviyê” wekî mafek mirovî tê pênasekirin ku destûrê dide girtiyan, nemaze yên ku cezayê muebetê yê girankirî lê hatiye birîn, ku piştî demek diyarkirî îhtîmala berdana bi şert hebe. Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê înkarkirina vî mafî wekî “muameleya nemirovane” dibîne.
Ev maf ji girtiyan dixwaze ku şert û mercên wekî wergirtina cezayê muebetê yê girankirî, herî kêm 30 sal cezayê girtîgehê derbas kirîn û tu cezayê dîsîplînê negirtin bicîh bînin.
OCALAN DI NAVENDA NÎQAŞÊ DE YE
Mafê hêviyê ketiye rojeva nîqaşên giştî, nemaze piştî gotinên navdar ên serokê MHPê Devlet Bahçelî yên li dijî Abdullah Öcalan.
Di daxuyaniyekê de ku di hefteyên dawî de hatiye kirin, Bahçelî diyar kir ku heke PKK çekên xwe deyne û Öcalan rêxistinê belav bike, “rêya sûdwergirtina ji mafê hêviyê dikare were vekirin.”
Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê di biryara xwe ya 2014an de diyar kir ku girtina Abdullah Öcalan bêyî hêviya azadkirina wî binpêkirina mafê wî yê hêviyê ye. Lê heta niha Tirkiyeyê ev biryar bicîh neaniye.