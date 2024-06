Qeyûm û xefika Kurdan 

Altan Tan

Wek tê zanîn di 31ê Adara 2024an de hilbijartinên herêmî hatin kirin. Û dîsa namzetên Partiya DEMê li gelek parêzgehên Rojhilat û Başûrêrojhilat şaredarî bi dest xistin. Ji ber ku 2 meh temam bûn û hîn bi rêk û pêk nehatibû cihê xwe,

Şaredarê Colemêrgê Mehmet Siddik Akiş di 3ê Hezîrana 2024an de ji peywirê hat girtin û li şûna wî waliyê Colemêrgê wek qeyûm hat tayînkirin.

Gotinek navdar heye; Em pir çûn hindik çûn, em bi rêyek dirêj çûn, em bi jor û berjêr çûn, em li xwe zivirîn ku em bi qasî bejna ceh çûne.

Em bi salan li heman fîlimên bêzar û gemar temaşe dikin. Em ji temaşekirinê bêzar bûne, lê yên ku me temaşe dikin, ji temaşekirina me bêzar nabin.

Evê ber bi ku ve biçe?

Dewlet (Ez dibêjim dewlet ji ber ku bi guherîna hukûmetan re siyaset naguhere) her tim wiha dibêje: Partiyên ku di sûkê de ev şaredarî bi dest xistin, dûvikên siyasî yên PKKê ne.

PKK wan îdare dike. Ya rastî muxatab PKK ye.

Ji PKKê re mafên siyasî yên qanûnî nayên dayîn.

Li welatên demokratîk çek, parlamento, rêveberiyên herêmî û sindoq bi hev re nîn in. Her kes vê pirsê dike:

40 sal in dewlet têkoşîna xwe dimeşîne; Ne dikare PKKê û ne jî partiyên “demokratîk” ên ku ew bi PKKê ve girêdayî dibînin biqedîne…

Îcar dewlet dixwaze çi bike?

Ew dixwaze biçe ku derê?

Çareya wê bi xwe çi ye?

Li vir dûvê golik jêdibe!

Enqereya kûr naxwaze Kurd têkoşîna demokratîk bimeşînin.

Min gelek caran gotiye; Enqereya kûr naxwaze PKK dest ji çekan berde, Kurd bi rêyên demokratîk doza mafên xwe bikin û têkoşîna demokratîk bidin meşandin. Ji ber ku di encama şerê 40 salî de di navbera Enqere û PKKê de, nobedariya ewlekarî, leşkerî û polîsan a li ser siyasetê didome.

Pergala qirker a heyî û nîzama qirêj bi reftarên “Welat tê parçekirin” û “Welat tê windakirin” tê domandin. Ev eslê meselê ye.

Yên ku vê dibêjin “em ji temaşekirina vê lîstikê bêzar bûne, êdî em vê lîstikê nakirin” jî ji siyasetê tên dûrxistin, bi îftira û bi awayekî rê li ber siyasetê tê girtin. Navê wê hem ji aliyê dewleta kûr û hem jî ji aliyê PKKê ve tê qetilkirin. Ev kurteya tiştê ku qewimî ye.

Çûna serê çiyê bijartina yekem a Enqereya kûr e.

Herî dawî Alper Görmüş gotarek nivîsand. Görmüş di gotara xwe de dibêje, “Ev lihevkirinek e”. Ev bi rastî ya ku ez pê razî me û bi salan piştgirî dikim. Yek ji şahidên vê yê herî girîng jî Alper Görmüş e. Ji ber ku 30 sal berê di Çileya 1994an de hevpeyvînek min di Kovara Aktüelê de hat weşandin ku ew sernivîserê wê bû. Me got “Ev lihevkirin e” û em herdu jî hatin cezakirin. Dadgeha Bilind cezayên ji bo me herduyan jî piştrast kir.

Niha, wek ku birêz Alper destnîşan kir, esasê bûyerê ev e: “Pergal”, “rejîm”, “dewlet”, “hikûmet” – hûn çi bibêjin, ez bi kurtasî jê re dibêjim “Enqereya kûr” – ji bo çareseriya pirsa Kurd bi rêyên demokratîk; Kurd li gor pîvanên xwe yên însanî, îslamî û wijdanî, pîvanên Yekîtiya Ewrûpayê, pîvanên Kopenhagenê, li gor pîvanên xwe yên mirovî, îslamî û wijdanî, amadekariyên demokratîk ên ku mafê wan heye, naxwazin pêk bînin.

Dixwazin Kurdên demokrat her tim asîmîle bikin û ji holê rakin, bi rêbazên pir cuda vê meseleyê bi demê re pûç bikin û ji holê rakin.

Ji bo sîstemê, ji bo Enqereya kûr têkoşîna Kurdan a demokratîk ji çiya, tundî, çek û terorê xetertir e. Ji ber ku dema neyên terorkirin, neyên dûrxistin, dema ku civak neyê tirsandin, dema ku tirsa “em perçe bûne”, “em dişewitin”, “em diçin”, “welat diçe” tunebe, kes nikare rê li ber van mafên demokratîk bigire.

Ji ber ku di vê rewşê de pêwîste nasnameya Kurd bê naskirin û mafên demokratîk ji Kurdan re bên dayîn; Wê Komara Tirkiyê ya nû û demokratîk ava bibe… Ji ber ku ew vê naxwaze, tercîha yekem a Enqereya kûr; Berdewama çûna serê çiyê, şidet û çek e. Vê yekê wek hincet bi kar tînin, demokrasiyê didin aliyekî, tasfiyekirina Kurdan didomînin, asîmîlasyonê didomînin û çareseriyê taloq dikin.

Hilbijartina yekem a Enqera kûr çiya ye:

Dixwazin ku ciwanên Kurd, li şûna ku biçin ser sindoqan, biçin komele, weqfan, zanîngehan, odeyên pîşeyî, çapemenîyê û xwe bi rêxistin bikin, wan bişînin sere çiyê!

Enqereya kûr naxwaze hêzek din mudaxele bike. Hilbijartina duyemîn a Enqereya kûr jî ev e, “Eger lîztika demokrasiyê bê lîztin, divê partiyek siyasî ya girêdayî çiyê û di bin rêveberiya çiyê de hebe”.

Divê bi çiyê ve bêgirêdan da ku bikaribe wek hincet bikar bîne û temenê xwe bidomîne. Ji ber vê yekê pirsa ku tê pirsîn ev e: Gelo li derveyî çiya û li derveyî partiyek siyasî ya bi çiyê ve girêdayî têkoşîna Kurdan a demokratîk pêkan e, yan jî têkoşîna demokrasiyê ya Tirkiyê û Kurdan bi tevahî pêkan e?

Li vir delal Alper Görmüş ev pirs kir û bi awayê xwe li bersivekê geriya:

Gelo li derveyî qada bandora PKKê siyasetek Kurd ya legal a xurt pêkan e?

Hevalên hêja, helbet PKK rê nade. PKK ji bilî xwe însiyatîfek demokratîk a Kurd û Tirk naxwaze, naxwaze bi wê re hevrikiyê bike, cihê wê dagire û pêşengiyê bike. Ew xwe wek hevrik, hêzek ku wê lîztikê têk bibe dibîne.

Pirsgirêk ne PKK, Enqereya kûr e

Lê meseleya sereke ne li vir e.

Pirsa sereke ev e, gelo dewlet vê dixwaze?

Gelo Enqereya kûr wê bixwaze?

Mixabin bersiva vê pirsê “na” ye. Tu bixwazî ​​yan nexwazî, bi PKK re tê kirin û bi ser dikeve; ew ne pirsgirêk e.

Tirsa rastî ne li wir e. Pirsgirêka sereke ev e: Enqereya kûr vê naxwaze!

Enqereya kûr naxwaze tu hêzek din mudaxele bike. Ne Partiya Refahê û ne jî AK Partî rê nadin ku çareserî, kadro û fikrek wisa di nava partiyên muxalefetê û bi dijberiya sîstema ku bi destê wan hatine ser desthilatdariyê, hebe. Ji xeynî vê, ji bilî PKKê, ji bo hebûn û berfirehbûna hêzek Kurd a demokratîk û sivîl rê nade û nahêle.

Pirsgirêka rast ev e.

Pirsgirêka eslî ne PKK ye.

Pirsgirêka rastî Enqereya kûr e. Ji bo ku carek din badilhewa neçe dîsa dibêjim; Enqereya kûr di sîyaseta Kurd de dixwaze ciwan derkevin çiyê. Dixwaze çiya, tundî, çek û teror berdewam bike. Heger ev yek bi ser nekeve, ew hêsantir û rehettir dibîne ku bi partiyek siyasî re, ku girêdayî çiya ye û di bin rêveberiya çiyê de ye, şer bike. Pirsgirêka rast ne li vir e, ne li vir û ne jî li wir e; Pirsgirêka sereke li Enqerê ye.

Pêşî divê em vê lîztikê bişkînin Sîstemê rê neda hewldanên wiha yên AK Partiyê. Bi gotinên kevin “teqand”, qut kir, têk çû, şikest.

Niha AK Partî û derdorên Îslamî hene ku dest û lingên wan bi temamî bi rêya MHPê hatine girêdan. Ji aliyê siyasî ve çi bikin jî, girêdayî ne, ew zencîr wan dixeniqîne û wan dihelîne. Pirsgirêka wê ya herî mezin guhertina zîhniyeta li Enqerê ye.

Pirsgirêk ne PKKê ye, ne jî bi partiyên siyasî yên ku tê gotin girêdayî PKKê ne.

Ger li Enqereyê zîhniyet biguhere, bi zexta gel, rewşenbîr û kesên ku vê meselê fêm dikin însiyatîfek siyasî derkeve holê, wê av biherike û rêya xwe bibîne.

Îradeya çareseriya Kurd a demokratîk hem di nava partiyên Tirk, AK Partî û CHPê de derdikeve pêş; Kadro li wir kom dibin an jî li derveyî wê kadroyek ava dibe û dest bi xebatên xwe yên siyasî dike; Û wê serdema tundî û terorê bi dawî bibe.

Bi kurtasî, divê em pêşî vê lîztikê bişkînin. Sûcdarê sereke yê ku dixwaze ciwanên Kurd derkevin serê çiyê û destûrê nadin ku tu însiyatîf û avabûnên din derkevin holê; Enqereya kûr e. Heya ku em nikaribin vê yekê çareser bikin, ne mimkûn e ku em vê lîztikê berevajî bikin.

