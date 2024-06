Ersun Yanal bû rahênerê nû yê Amedsporê

Lîstikvanê berê yê futbolê Ersun Yanal ku di heman demê de antrenorê Fenerbahçe û Trabzonsporê bû jî bû antrenorê Amedsporê.

Serokê Klûba Amedsporê Azîz Elaldî di daxuyaniya xwe de wiha got: “Em bi rêwîtiya Yanal re dikin dê her serkeftinbe. Yanal gelek serkeftinên mezin destxistine. Xortaniya xwe di futbola me de xwedî cihekî pir taybet e, em li hevkirina qî re keyfxweşin.

Amedspor piştî reveberiya giştî ya ku dê 11ê Hezîranê roja sêşemê bicive dê bi Yanalê re peymana salekê îmze bike.

Ersun Yanal li ser mijarê axivî û got, “Fûtbol hesta hevpar, coşa hevpar, heyecana hevpar a me hemûyan e. Tirkiye welatekî futbolê ye û ji bo ku em bigihîjin felsefeyek baştir a futbolê divê em hemû destên xwe bidin hev. “Her deqeya rêwîtiya ku em ê bi Amedsporê re bidin destpêkirin di vî warî de pir girîng û bi qîmet e.”