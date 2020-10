Qedexekirina Lîstika Şanoyê ya Bi Navê “BÊRÛ” Nîşaneya Dijayetîya Kurdan e

Lîstikeka şanoyê ya bi navê “Bêrû: Klakson, Borazan, Birt”, di 13ê Cotmehê, roja sêşemê di saet 20.30an de li Dika Gazîosmanpaşayê ya Şanoyên Şaredarîya Bajarê Mezin a Stenbolê, wê bihata lîstin. Lê belê, beriya bi çend saetan bo danîşanê, lîstik, ji alîyê Qeymeqamîya Gazîosmanpaşayê ve hat qedexekirin.

Parêzgarê Stenbolê Alî Yerlîkayayî, li ser hesaba xwe ya Twîtterê de, daxuyanîyek li ser lîstika “BÊRÛ”ya ku ji hêla Qeymeqamîya Gazîosmanpaşayê ve hatî qedexekirin da. Parêzgar Yelîkayayî di daxuyanîya xwe de got “Qeymeqamîya me ya Gazîospanpaşayê lîstika bi navê ‘Bêrû’yê ne ku ji ber bi zimanê kurdî bû, bes ji ber propagandaya PKKyê dihewand, qedexe kirîye. Di derbarê vê yekê de pêvajoya yasayî me daye destpêkirin.”

PKK bi îsrar li dijî alaya Kurdistanê derdikeve, qebûl nake; lê bi sedan kesên ku li medyaya civakî de Alaya Kurdistanê ecibandine, perve kirine , bi îthama “Propagandaya PKKyê dikin” rastî lêpirsînên yasayî hatine, cezaya hepskirinê li wan hatîye birîn.

Gelek endam û rêvebirên PAKê ku tu têkilîya wan bi PKKyê ve tune, ji ber ku pervekirinên ku rexneyên li PKKyê jî tê de ne kirine, fikrên di bernameya PAKê dene ecibandine, parve kirine, bi îthama ‘’Propagandaya PKKyê dikin’’, rastî lêpirsînên edlî hatin, sizaya hepse li wan hate birîn.

Bi hezaran sîyasetvan, rewşenbîr, nivîskar jî ji ber ku fikrên xwe anîne zimên, nivîsandine, ku hinekên wan nivîsarên ku rexneyên li PKKyê jî dihewînin, bi îthama ‘’Propagandaya PKKyê dikin’’ ,rastî lêpirsînên edlî hatin, sizaya hepse li wan hate birîn.

Niha jî Parezgarê Stenbolê dibêje, lîstika bi navê BÊRÛ, ne ji ber bi zimanê kurdî bû, bes propagandaya PKKyê dihewand hatîye qedexekirin.

Gelo, ev qedexedanîn jî nebe mînakeke nû ji wan mînakên dijaqil ku berê ew ên ku tu têkilîyên wan bi PKKyê ve tunebû û rexne li PKKyê dikirin, bi îthama ‘’Propagandaya PKKyê dikin’’ dihatin sizakirin?

Di Destûra Komara Tirkîyeyê û herwiha di hemû yasayan de, qedexeyên zelal û bêgengeşî li ser zimanê kurdî hene. Digel vê, bi sedan mînak dikarin werin nişandan ku bêtehemulîya rêvebirên Dewleta Tirkîyeyê yên îroyîn didin der.

Qedexedanîna li ser lîstika kurdî ya bi navê “BÊRÛ”yê, dawîn mînak e ku hem li dijî kurdî hem li dijî azadîya fikirîn û vegotinê, bêtehemulîyê nişan dide.

Îqtidara heyî ya AK Partîyê, bi pêşnîyara hevkarê xwe yê MHPyê, berîya bi demekê di pirtûkên li pergala Perwerdehîya li Tirkîyeyê de jî cih nedabû peyva “kurd”.

Li alîyekî, weşana fermî ya dewletê TRT KURDÎ beyî palpişteke yasayî, weşana xwe didomîne û herweha sînordar be jî li hin zanîngehan beşên Zimanê Kurdî, perwerdehîyê beyî palpişteke yasayî didin, li alîyekî din jî bêtehemulîya li dijî zimanê kurdî, li hemû sazîyên dewletê û heta ku li hemû qadên jîyanê bi zelalî berdewam dike.

Em van kiryarên keyfî û derhiqûqî yên li dijî zimanê kurdî şermezar dikin.

Qedexekirina hemû cure fikirîn û vegotinê û çalakîyên hunerî bi sucdarkirina bi propagandaya PKKyê, di eslê xwe de derbirîna dijayetîya kurdan û tirsa azadîya birêxistinî, azadîya fikirîn û vegotinê ye.

Qedexekirina lîstika bi navê “BÊRÛ”yê jî, ne tesadufek an têkilîya bi PKKyê re, bes encama bivênevê ya sîyaseta dijayetîya kurdan e ku bi dehan mînekên wê me dîtin.

Em bang li rêvebirên Dewleta Tirkîyeyê dikin ku rojek berîya rojekê dawî li vê sîyaseta dijî kurdan û hemû cure qedexekirinên li ser zimanê kurdî bîne.

Miletê kurd jî, li hember vê sîyaseta bêhiqûqî ya ku dijayetîya kurdan dike, divê bêtir xwedî li zimanê xwe derkeve.

14.10.2020

Buroya Çapemenî û Ragihandinê ya PAKê