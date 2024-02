Piştgiriya Odeya Pîşesazî û Bazirganî ya Amedê ji bo dersa bijarte ya kurdî

Endamê Desteya Rêveber a DTSO’yê Faruk Korkmaz da zanîn ku 2 sal berê ji bo teşwîqkirina dersên bijarte yên kurdî 500 tablet li xwendekaran belav kirine û piştgirî dane weşanên ku ji bo hînbûna kurdî hatine amadekirin.

Ji aliyê Odeya Pîşesazî û Bazirganiyê ya Amedê (DTSO) ve ji bo hîn bêhtir xwendekar dersên bijarte yên kurdî hilbijêrin kampanyayeke nû da destpêkirin.

Endamê Desteya Rêveber a DTSO’yê Faruk Korkmaz têkildarî kampanyayê agahî da û diyar kir ku weke DTSO’yê 2 sal berê ji bo teşwîqkirina dersên bijarte yên kurdî 500 tablet li xwendekaran belav kirine û piştgirî dane weşanên ku ji bo fêrbûna kurdî hatine amadekirin.

Wî diyar kir ku par wan plan kiribûn ku ji bo xwendekarên dibistana amadeyî pêşbirka çîrokan bi zaravayên Kurmancî û Zazakî yên Kurdî li dar bixin û piştre 1000 tabletan belav bikin, lê ji ber erdheja 6ê Sibatê nekarîn bikin.

Piştgiriya Tabletê Ji Bo Xwendekarên Dersên Hilbijartina Kurdî Hilbijartin

Korkmaz got, “Me kampanyaya ku sala par ji ber karesata erdhejê nekarî pêk bînin, ji nû ve da destpêkirin. Bi biryara ku me wek Meclîsa DTSO girt, em tabletan didin xwendekaran. Xwendekarên pola 5., 6., 7. û 8. ji bilî tercîhên dersa bijarte ya kurdî dê karibin bi kompozîsyonên ku bi zaravayên kurmancî û zazakî yên kurdî amade bikin, dîrok, çand, xweza û nirxên Amedê vedibêjin. Em ê di nav hefteya pêş de tarîxên serîlêdana pêşbirkê û şert û mercên beşdarbûnê ragihînin. “Armanca me ya sereke bi vê lêkolînê ew e ku em bêtir xwendekarên xwe teşwîq bikin ku li dibistanan dersên kurdî bibînin, bi zimanê xwe yê zikmakî xwe îfade bikin, bixwînin û binivîsin.”

Korkmaz, diyar kir ku ji bo xebatên wekî Meclîsa DTSO’yê dest pê kirine ji saziyên sivîl û karsazên bajêr hêvî dikin û got, “Em li bendê ne ku hemû xwendekarên me yên ku dersên bijarte yên kurdî hildibijêrin, beşdarî pêşbirka nivîsê ya ku em ê li dar bixin, bibin. “Em ji wan hêvî dikin ku bajarê ku lê dijîn bi zimanê xwe vebêjin û rave bikin, û em dixwazin tabletan bidin hemî xwendekarên xwe yên ku ji bo vê yekê hewl didin,”

