Waliyê Şirnexê Osman Bîlgîn pêşwazî li Rêveberê Rêveberiya Xweser a Zahoyê Guhdar Şaxo û heyeta pê re kir û li ser çareseriya pirsgirêkan li deriyê sînor axivî. Di encama hevdîtinê de biryar hat dayîn ku berdewamiya diyaloga hevbeş bê zêdekirin û ji bo çareserkirina pirsgirêkan lez bê kirin.

Serokê Odeya Pîşesazî û Bazirganiyê ya Şirnexê Osman Geliş jî beşdarî civîna ku li avahiya Walîtiya Şirnexê hat lidarxistin bû. Hevdîtina partiyan ji çapemeniyê re girtî bû.

Piştî civînê Waliyê Şirnexê Osman Bîlgîn û Rêveberê Rêveberiya Xweser a Zahoyê Guhdar Şêxo daxuyanî dan rojnamevanan.

Osman Bîlgîn diyar kir ku ew dixwazin diyaloga bi Herêma Kurdistanê re bidome û ji bo vê jî dê “protokola biratiyê” îmze bikin.

Walî Bîlgîn, diyar kir ku ji bo çareserkirina pirsgirêkan îradeya pêwîst nîşan didin û got, “Mixabin dibe ku hin pirsgirêkên fizîkî hebin. Her wiha ji bo ku pirsgirêkên fizîkî ji holê bên rakirin û berdewamiya îradeya ku derkeve holê divê şopandin. Em ê vê jî bişopînin. Em ê biryarên ku me girtine di demek pir kin de bi cih bînin. Em ê alîkariyên mezin bidin. Bi taybetî di demeke dirêj de, em naxwazin di vî derî de ku hinardekirineke mezin tê de heye, bi hevdîtinên pêwîst re, bi taybetî ligel Wezîrê Bazirganiyê, derbarê wan pirsgirêkên ku ji parêzgehên me derbas dibin, pirsgirêk derkevin. Dibe ku di çêkirina deriyan de hin xeletiyên teknîkî hatin kirin. Me hinek ji van xeletiyên teknîkî jî kirine. Em hê jî li ser beşa mayî dixebitin. Ez ji dil bawer dikim ku ev pirsgirêk dê di demek kin de çareser bibin.”

Rêveberê Rêveberiya Xweser a Zahoyê Guhdar Şaxo got: “Me li ser navê Rêveberiya Herêma Kurdistana Iraqê serdana Walîtiya Şirnexê kir. Di civîna ku me li dar xist de me pirsgirêkên welatiyan ên li deriyên gumrikê yên di navbera her du welatan de, tûrîzma tenduristiyê, serdana xizmên xwe û çûn û hatina seyrandaran nîqaş kirin.

Me bi waliyê xwe re li hev kir ku di zûtirîn dem de van pirsgirêkan çareser bikin. Em bi parêzgarê xwe re li ser pêwîstiya veqetandina welatiyên ku em wan wek geştyarên rojane binav dikin, ji kesên ku geştiyariya tenduristî û geştiyariyê dikin veqetînin û di zûtirîn dem de binesaziya pêwîst ji bo vê yekê temam bikin. Weke parêzgarên her du welatan me rênimayiyên pêwîst ji bo bilezkirina xebatê dane da ku di zûtirîn dem de pirsgirêkên heyî werin çareserkirin.