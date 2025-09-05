Peyama Wezîrê Dadê Tunç: “Tirkiyeyek Bê Teror”

Wezîrê Dadê yê Tirkiye Yilmaz Tunç beşdarî Civîna Lijneya Şêwirmendiya Parêzgehê ya AK Partiyê li Navenda Perwerdehiya Giştî ya Colemergê bû. Wezîr Tunç diyar kir ku, bêyî ew bisekinin wê xizmeta Colemergê bikin.
Beşek axavtina xwe de Tunc got: “Hemû hêmanên ku rê li ber terorîzmê vekirin û hincet peyda kirin, bi têkoşînek 23 salan yek bi yek ji holê hatin rakirin. Di dawiya têkoşîna dijwar a li dijî terorîzmê de, em gihîştin ber deriyê ‘Tirkiyeyek Bê Teror’. Piştî axaftina Serokkomarê me ya li Xelatê ya sala borî, axaftina Serokê MHP Devlet Bahçeli ya li Parlamentoyê di Cotmehê de, û biryara paşê ya danîna çekan û jiholêrakirina terorîzmê li Îmraliyê, di dawiyê de bû sedema danîna çekan.”
Tunç, tekez kir ku ew di xalek girîng a pêvajoya “Tirkiyeya Bê Teror” de ne û ev tişt got:
“Tirkiyeyeke Bê Teror ji bo avakirina Sedsaleke Tirk mijarek girîng e. Ew pêdivî ye.” Em dibêjin, “Werin em êşa ku me 41 salan kişandiye li paş xwe bihêlin.” Ziyana aborî ya vî welatî di 41 salan de gihîştiye 2,5 heta 3 trîlyon lîreyan. Ev tê çi wateyê? Ew wekhevî budceya 10 salî û budceya veberhênanê ya 50 salî ya Tirkiyeyê ye. Mixabin, wan di nav miletê me de nakokî çandine. Niha dem hatiye ku em vê nakokiyê ji holê rakin. Bi îzna Xwedê em vê dikin. Saziyên dewletê bi tevahî di hevrêziyê de ne, bi partiyên muxalefetê re lihevkirinek heye, û komîteya ku di Parlamentoya me de hatiye avakirin civînên girîng li dar dixe. Bi îzna Xwedê, em ê vê pêvajoyê gav bi gav bigihînin encamê û serkeftinê. Hin kes hene ku plan dikin da ku pêşî li serketina vê pêvajoyê bigirin. Hin kes hene ku dixwazin ew bê sekinandin. Hin kes hene ku dixwazin aramiya neteweyê dîsa têk bidin. “