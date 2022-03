Peyama serokê Kurdistanê ya 8ê adarê

Serok Nêçîrvan barzanî roja 8ê Adarê li jinan pîroz kir. Nêçîrvan Barzanî bi vê minasebetê daxûyaniyek ragihand û dibêje: Di demek da vê bîranînê dikîn ku bi dilgiraniyê li amarên tundutîjiyê û kuştin û azardana jinan û binpêkirina mafên wan dinêrîn ku bandoreke nerênî li ser rewşa civakî û nav û pêgeha Herêma Kurdistanê kiriye.

Daxûyaniya serokê herêma Kurdistanê:

Bîranîna heştê Adarê ya roja cîhanî ya jinan, li tevahiya jinên Kurdistanê li welat û li her devereke cîhanê bin, bi germî pîroz dikim. Hêviya ber bi pêşveçûnên berdewam û serkeftinê ji bo wan dixwazim.

Li vê bîranînê de ji bilî dûpatkirina hemû piştgîriyeke me ya ji bo jinan û keçên Kurdistanê, wan piştrast dikîn ku wekî herdem pêdagiriyê li maf û azadiyan dikîn û bi hemû şiyaneke xwe ve berevaniyê li wan dikîn.

Di demek da vê bîranînê dikîn ku bi dilgiraniyê li amarên tundutîjiyê û kuştin û azardana jinan û binpêkirina mafên wan dinêrîn ku bandoreke nerênî li ser rewşa civakî û nav û pêgeha Herêma Kurdistanê kiriye. Tekez dikîn ku ev rewş bi tu awayekê nayê qebûlkirin û divê bi tevahî bi dawî bibe.

Rûbirûbûna tundutîjî û rêgirîkirina li kuştina jinan bi her hêcet û sedemek bê, li her sê Serokayetiyên Herêma Kurdistanê ve û aliyên peywendîdarên hikûmetê û rêxistin û mamostayên olî û medya û civak bi giştî erkeke hevbeş ya me hemûyane.

Her wiha li rêya perwerde û agahî û hişyariya takekesî û malbatan ve, ji bo nehiştin û binbirkirina tundutîjiya dijî jinan û pêşxistina kultûra netundutîjî û lêborînî û wekhevî û mîsogerkirina beşdarî û hevbeşiya çalak ya jinan li hemû pêgeh û kiyanên jiyan û desthilat û siyaset û kargêrî û bihêzkirina şiyanên wan da, divê em hemû bi pêkve û hevkar bîn û hewlên ciddî bidîn.

Bilind û bi rûmet bê bîranîna heştê Adarê, serkeftin ji bo xebat û têkoşîna jinan û azadîxwazên bi navê dabînkirina maf û dadwerî û wekheviyê da. Silav li giyanên cangoriyên tundutîjiya dijî jinan.

Nêçîrvan Barzanî

Serokê Herêma Kurdistanê

08.03.2022