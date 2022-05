Perwerdeya bi zimanê dayîkê mafek e!

Serokê Partiya Pêşerojê Ahmet Davutoglu li Şirnex li gel hinek dezgehên sivîl û rêsipiyê herêmê civînek li darxist. Davutoglu di derbarê zimanê Kurdî de got: Axavtina zimanê dayikê û perwerdebûna bi zimanê dayikê ne lituf ke ku kesek bide mirov. Ev mafeke ku ji aliyê xwedêve hatî dayîn.Ev maf nabe bibe babetê gotubêjê.

Davutoglu di beşek axavtina xwe de behsa diktatoriyetê kir û got: Di sistemên demokratîk de, weneyên serokkomar li kolana û caddeyan nayê hilawêstin. Me ev yek ji berî niha li Suriye , Misrê û hinek welatên din dît. Me li Tirkiye qonaxa 12ê Îlonê de dît. Ev meraqekiye. Lê dema sistem bibe otoriter ,sistem ji dilê milet dûrdikeve û yên nekarîbin navê xwe di dilê milet de binivîsin ew weneyan didaliqînin .

Li vê axivtinê de ya girîng ewe ku, cara yekem e berpirsê partiyekî bi zimanek vekirî dibêje ku, divê bi zimanê dayikê perwerde bê kirin. Bê guman ev gotar her çikas di pêvajoya hilbijartinan de tê gotin jî, lê girîng e. Her gava ku pişgiriya zimanê Kurdî bike başe û erêniye.