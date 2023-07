Biryara roja 30.07.2023ê Şanda polîtburoyên Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê û Partiya Demokrata Kurdistanê li bajarê Silêmaniyê bicivin.

Di vê derbarê de berdevkê YNKê Soran Cemal Taher daxûyaniyek da û got: Biryare sibe roja yekşemê şandeke mekteba siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistanê serdana bajarê Silêmaniyê bike û civîneke navbera Şandên polîtbîroya Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê û Partiya Demokrata Kurdistanê li Debaşan pêk bê.

Soran Cemal tekez kirin ku, ev civîn dê berdewamiya civînên berê yên di navbera her du aliyan de be û li ser çendîn mijarên girîng ên di derbarê Iraq û Kurdistanê wekû hilbijartinên parêzgehên Iraqê, Parlamentoya Kurdistanê û têkiliyên dualî yên di navbera her du partiyan de dê gotûbêj bên kirin.”