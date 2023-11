Parlementerekî AK Partiyê Ataturk bi faşîzme itham kir!

Dema ku, di parlementoya Tirkiye de, butçeya Serokkomariyê di Komîsyona Plan û Budçeyê de dihat gotubêj kirin, hat îdida kirin ku parlementerek AK Partiyê, Ataturk û Înonu bi Faşîstiyê itham dike. Li ser vê yek niqaşek mezin derket.

Dema ku butçeya Serokkomariyê di Komîsyona Plan û Budçeyê de dihat nîqaşkirin, Parlamenterê AKP’ê Kirkpinar got, “Komara Tirkiyeyê dewleta 86 mîlyon neteweyan e, ne ya faşîstên yekpartî an jî çend elîtên siyasî û aborî yên ku xwe xwedî îmtiyaz dibînin. .” Parlamenterên CHP’ê ji Kirkpinar re gotin, “Faşîst kî ye, hûn bi saya Komarê li wê kursiyê rûdinin, ji sînorên xwe dernekevin. Ma Ataturk faşîst e? wî îtîraz kir.

Wekîlê CHP’ê yê Meletiyê Velî Ağbaba jî got, “Pirsgirêka we Ataturk û Înonû ye. “Eger hûn ê li faşîstekî bigerin, li neynikê binêrin.

Wekîlê AKP’ê yê Îzmîrê Yaşar Kirkpinar îxlalkirina Ataturk û Îsmet Înonû weke ‘faşîst’ li Meclîsê bû sedema nîqaşên mezin. Parlamenterên CHPê pirsî “Ka bejin Faşîst kiye? ” Kirkpınar wiha bersiv da: “Ez axaftina xwe li gor daxwaza te amade nakim?” Dema ku nîqaş bi dawî nebû, civîna komîsyonê hat paşvexistin.

Parlamenterê CHPê yê Meletiyê Velî Ağbaba jî got:

“Ji malbata Îsmet Înonû kesekî tenê destên qirêj nehejandin û ne dizî nekirin. Derdê te Ataturk e. Dibe ku were serê we, lê dema endamên FETO di 15ê Tîrmehê de bombe barandin, we posterê Ataturk li Navenda Giştî ya AKPê daliqand.

Di faşîzmê de Hîtler û Mussolînî hene. Înonû di hilbijartina 1950’î de têk çû û got, “Ev serketina min a herî mezin e.” Ger îro jiyaneke pirpartîtî hebe, bi saya Atatürk û Înönü hûn jê hez nakin. Ataturk ev welat di qada şer de ava kir.

“Heke hûn li faşîstekî digerin, li neynikê binêrin.”