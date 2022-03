PAKê li Amedê û li Batmanê Mele Mistefa Barzanî Bibîranî

PAKê(Partîya Azadîya Kurdistanê) bi minasebeta 43yemîn salvegera koça dawîya rêberê miletê Kurd Mele Mistefa Barzanî roja 01.03.2022yê li Amedê û li Êlihê(Batman) civînên bibîranînê li dar xist.

Li Teşkîlata Amedê ya PAKê bi beşdarîya endamên PAKê û gelek rewşenbîr û sîyasetmedarên Kurd rêberê miletê Kurd Mele Mistefa Barzanî hate bibîranîn.Telewîzyonên Kurdî jî ev birîranîna bi zindî weşandin.

Civîna bibîranîna li Amedê bi rêzgiritna ji bo Mele Mistefa Barzanî û hemû şehîdên Kurdistanê destpê bû.

Berdevkê PAKê Hanîfî Tûran bixêrhatina beşdaran kir û li ser navê PAKê girîngî û rola Mele Mistefa Barzanî ya di têkoşîna neteweyî ya her çar perçeyên Kurdistanê de anî ziman.

Hanîfî Tûran got ‘’Rêbaza Mele Mistefa Barzanî, berdewamîya rêbaza doza Şêx Seîd, Xalid Begê Cibrî, Seyid Riza, Îhsan Nurî , Pêşewa Qazî Mihemed e… Ji bo Mele Mistefa Barzanî û ji bo hemû şehîd û kedkarên têkoşîna azadî, rizgarî û serxwebûna Kurdistanê, dê xelata herî mezin, yekgirtina hemû hêzên neteweyî, niştimanî be; dê lê xwedî derketin û pêşde birina destkeftinên Federe yên Herêma Kurdistanê be; dê azadî û serxwebûna Kurdistanê be’’.

Piştî axaftina Hanîfî Tûran , lêkolîner û nivîskarê Kurd Kerem Serhedî di derbarê jîyan, têkoşîn, bîr û bawerî, rêbaz û xebatên rêberê miletê Kurd Mele Mistefa Barzanî de semînerek berhemdar da.

Kerem Serhedî got ‘’Rêbaza Serok Mele Mistefa Barzanî yê nemir rêbaza netewî ye. Temama jîyana wî di rêya Kurd û Kurdistanê de derbas bû.Mele Mistefa Barzanî ji bo Kurdan rêberekî mezin e. Em îro jî her di rêbaza wî de ne’’.

Piştî semînera Kerem Serhedî, rewşenbîrê Kurd Şêx Mîzbeh helbestek di derbarê Mele Mistefa Barzanî de xwend. Rewşenbîr û sîyasetmedarên Kurd Îbrahîm Guçlu û Muhîtîn Batmanî jî di derbarê jîyan û têkoşîn û rola netewî ya Mele Mistefa Barzanî de bîr û rayên xwe anîn ziman.

Li Teşkîlata Batmanê ya PAKê Bibîranîna Mele Mistefa Barzanî

PAKê li Êlihê(Batman) jî bi minasebeta 43yemîn salvegera koça dawîya rêberê miletê Kurd Mele Mistefa Barzanî roja 01.03.2022yê civîneke bibîranînê li dar xist.

Bibîranîn bi rêzgirtina ji bo Mele Mistefa Barzanî û hemû şehîdên Kurdistanê û bi Sirûda Netewî Ey Reqîb ê destpê bû.

Serokê Teşkîlata Batmanê ya PAKê Azîz Ozdemîr bixêrhatina beşdaran kir û li ser navê PAKê girîngî û rola Mele Mistefa Barzanî ya di têkoşîna neteweyî ya her çar perçeyên Kurdistanê de anî ziman.

Azîz Ozdemîr got ’’Alaya Kurdistanê ya ku Pêşewa Qazî Mihemedî teslîmî Mele Mistefa Barzanî kir, tu carî li erdê neket. Û ew alaya ku Mele Mistefa Barzanî teslîmî pêşmergeyên Kurdistanê kiribû, bi gelek êş û zilm û qetlîaman ve, lê bi têkoşîna pêşmergeyên qehreman, bi têkoşîna hemû kedakarên doza azadîyê li Başûrê Kurdistanê îro bi awayekî serfirazî li ser Parlamentoya Kurdistanê li Hewlêrê li ba dibe’’.

Piştî axaftina Azîz Ozdemîr rewşenbîrê Kurd Şêxmûs Hemo li ser Mele Mistefa Barzanî helbestek xwend.

Di berdewamîya bernameya bibîranînê de vîdeoyek li ser jîyan, têkoşîn û girîngîya rêberê neteweyî yê Kurd Mele Mistefa Barzanî hate pêşandan.

Herweha li ser vîdeoyê helbesteke xwedê jê razî rewşenbîr û sîyasetmedarê welatperwerê Kurd rehmetî Seydayê Gurdilî û straneke xwedê jê razî hunermendê welatperwerê Kurd rehmetî Seîd Yûsûf hate pêşandan.

Endamên PAKê û gelek rewşenbîr û sîyasetmedarên Kurd beşdarî bibîranîna Mele Mistefa Barzanî ya li Teşkîlata Batmanê ya PAKê bûn.

01.03.2022

Buroya Çapemenî û Ragehandinê ya PAKê