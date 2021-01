PAK sala 2021ê pîroz dike

Sala 2021ê bila li Kurdistanê û li hemû cîhanê bibe sala aşitî, aramî û jîyaneke mirovane û destkeftîyên Kurdistanê bila bêne parastin û geş kirin

Sala 2020ê ji bo gelê Kurdistanê û ji bo hemû mirovahîyê, sala kareseta Pandemîya Covîd-19yê bû.

Me wek milet saleke din jî ya bi êş û xeman ve dagirtî li dûv xwe hişt.

Bi hêvî, daxwaz û bawerîya ku di sala 2021ê de,ev karesat û xeterîya Pandemîya Covîd-19yê bi dawî bê û hemû mirovahî ji vê belayê xelas bibin.

Bi hêvî, daxwaz û bawerîya ku di sala 2021ê de, bi hûnandin û geş kirina hişmendîya netewî û niştimanî, bi têgihîştineke ji dîroka xwe ders derxistinê , bi xurt kirin û geş kirina hêvîyên xwe, em dostên xwe zêde, dijminên xwe kêm bikin.

Bi hêvî, daxwaz û bawerîya ku di sala 2021ê de bila fedakarî, dilsozî, biryardarî, xebat, nefsbiçûkî, rêz li hev girtin, lêgerîn û ava kirina hevkarî û tifaqên welatperwerane, bawerîya bi doza azadîyê bibe şirîk û rêbaza jîyana me ya şexsî, sîyasî, civatî, netewî.

Bi hêvî, daxwaz û bawerîya ku di sala 2021ê de li Bakurê Kurdistanê di nava potansîyela herî berfireh ya gelê Kurdistanê de li ser daxwazên acîl yên netewî, niştimanî hevkarî û tifaq bêne ava kirin,şer raweste û rêya xebat û çareserîya sîyasî, demokratîk, sivîl vebe.

Bi hêvî, daxwaz û bawerîya ku di sala 2021ê de bi yekrêzîya hemû partîyên sîyasî yên li Başûrê Kurdistanê û bi piştgirî, hevkarî û alîkarîya hemû Kurdên cîhanê , destkeftîyên federe yên Herêma Kurdistanê bêne parastin; Kerkûk, Şingal û hemû navçeyên dagirkirî vegerin ser desthilatdarîya Serokatî, Parlamento û Hikûmeta Herêma Kurdistanê.

Bi hêvî, daxwaz û bawerîya ku di sala 2021ê de li Rojavayê Kurdistanê PYNK, ENKS û hemû partîyên Kurdan li ser îdareyeke hevbeş ya leşkerî, sîyasî, aborî, dîplomasî û îdarî li hev bikin, destkeftîyên heyî biparêzin, wek alîyekî rêya destkeftîyên netewî, demokratîk yên pêşdetir xurtir bikin.

Bi hêvî, daxwaz û bawerîya ku di sala 2021ê de ,li Rojhilatê Kurdistanê hemû partîyên netewî, niştimanî yekrêzîya xwe ava bikin û bi amadeyîyeke hîn organîzetir û xurtir ji guhertinên ku dikare rûbidin xwe amade bikin.

Bi hêvî, daxwaz û bawerîya ku sala 2021ê li her derê cîhanê de rêya jîyaneke mirovane, azad,demokratîk, adilane, aştîyane,wekhev ji hemû mirovahîyê re veke.

Bi hêvî, daxwaz û bawerîya ku di sala 2021ê de xweşî, tenduristî û bextewarî bibe şirîkê jiyana me, bi hest û bîr û bawerîyên xwe yên netewî, niştimanî û mirovî ez sala nû ya gelê me yê li Kurdistanê û li her welatekî cîhanê û ya hemû mirovahiyê pîroz dikim.

31.12.2020

Mustafa Özçelik

Serokê Giştî yê PAKê