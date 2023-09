Ozgur Ozelê ku li dijî Kemal Kiliçdaroglu di CHPê de ji bo serokatiya giştî namzeta xwe eşkere kiriye, Di kanelek televizyonê de di weşana zindî de li xwe mikur hat û got kuçCHPû li gel HDPû peymanek îmzekiriye. Ozel got: “Di nav hilbijêrên ku em bi fermî ne tifaq in lê me ji wan dengan standiye, protokolek veşartî heye, wek mînak li Rojhilat û Parêzgehên başûrrojhilatî û li ser sozên di wê protokolê de hinek dilgiranî hene“

CHP ş HDPê di pêvajoya hilbijartinên serokkomariya Tirkiye de, tu cara qebûl nedikiran k udi nava wan de peymenek heye. Lê dihat zanin ku CHPû di eslû xwe de li gel Qendil li hevhatibş. Heta rêveberên PKKê bi ayak eşkere ji bo pişgiriya Kili.daroglu bang li xelkû dikiran ku dengûn xwe bidin Kiliçdaroglu.

Di pêvajota kongreya CHPê de ihtimala gelek nehînî bene eşkerekirin heye.