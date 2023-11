Ozgur Ozel: Ez ne poşman in

Serokê Giştî yê CHPê Ozgur Ozel, di derbarê rexneyên ku çûye konsera sopranoya Kurd Pervîn Çakar û destê wê ramûsaye axivî û bersiva rexnegiran da.

Ozel got: “Min jî li Pervîn Çakar temaşe kir û kulîlk da wê. Min ji ber xem û nezaketa ku dema kulîlkan dide hunermendekê wisa kir. Ez qet ne poşman im. Di heman demê de, hinek kes hewl didin ku ji vir tiştekî hilberînin. Pervîn Xanim yek ji hunermendên herî bi nav û deng ên TRT Kurdî ye“.

Serokê Giştî yê CHPê Ozgur Ozel, ku piştî konserê destê sopranoya Kurd Pervîn Çakar maç kir bû hedefa nîjadperest û neteweperestan, di hevpeyvîna xwe ya bi rojnameya Cumhuriyetê re rojev nirxand.

Ozel, li ser rexneyên ku ji ber ramûsana destê Pervîn Çakar li wî hatine kirin wiha got: “Min jî li Pervîn Çakar temaşe kir û kulîlk da wê. Min ev yek ji ber eleqe û hurmeta ku dema kulîlkê didin hunermendekê nîşan da. Ez qet ne poşman im. Her wiha dibe ku kesek ji vir tiştekî derêxe. Eşkere ye ku gotinên Pervîn Xanim ên ji bo dewletek Kurdî ji bo Tirkiyê bi kar neaniye. Erdogan jî dem bi dem gotina ‘Kurdistana Iraqê’ bi kar tîne. Ez wê wek hunermend û hunermendek ku welatiyên Kurd pê serbilind in, dibînim. Pervîn Xanim li derveyî welêt hunermendek serketî ye. Min ji ber dilovaniya xwe destê wê maç kir, ez li vir jî ne poşman im“.