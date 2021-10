Nêçîrvan Barzanî:Divê hemû hêzên Kurdistanî li Bexdayê yekdeng bin

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro demjimêr 07.00 li Hewlêrê deng da û hêviya xwe derbirî ku hemû hêzên Kurdistanî li Bexdayê yekdeng bin û eşkere jî kirk u piştî hilbijartinê ew dê hemû aliyên siyasî vexwîne Serokatiya Herêma Kurdistanê.

Serokê Herêma Kurdistanê li ser pirsa peyamnêrê Rûdawê derbarê pêkanîna hikûmeta bê ya Iraqê de got, divê “hemû hêzên Kurdistanî piştî hilbijartinê li Bexdayê yekdeng bin, ji bo dakokîkirina li mafên Herêma Kurdistanê di çarçova Iraqa federal de. Hêvîdar im hikûmeta bê ji bo çareseriya pirsgirêkên hemû Iraqiyan be. Gelê Iraqê hêjayî jiyaneke baştir e. Em hêvîdar in ku terkîza sereke li ser peydakirina derfeta kar bo ciwanan û nehiştina gendeliyê be. Li ser avakirina dewleta sazûman be.”