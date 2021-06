Nêçîrvan Barzanî diplometeke ku pêwistiya herkesekî lê heye

Balyozê Brîtanya li Bexda, Stephen Hickey, êrişa balafirên bêpîlot ku li Hewlêrê pêk hat şermezar kir û got ku êrîşên bi vî rengî zirarê didin ewlehiya Iraqê jî. Hickey got ku serok Nêçîrvan Barzanî di salên borî de wekî “dîplomatek mînak” di qada navneteweyî de bi serkeftî nûnertiya herêma Kurdistanê kir.

Balyozê Brîtanya li Bexdayê Stephen Hickey, ku beşdarî bultena 16:00 ya ku ji Rûdaw TV hate weşandin bû, êrişa balafirên bêpîlot a li dijî devera ku Konsolxaneya Amerîkî li Hewlêrê ye duh şermezar kir.

Hickey tekez kir ku êrişên bi vî rengî zirarek mezin digihîne ewlehiya Iraqê, got ku divê hukûmeta iraqî gavên pratîkî bavêje da ku pêşî li êrişan bigire û berpirsan bibîne û darizîne.

Hickey got:

“Me di şerê li dijî DAÎŞê de alîkariya arteşa Iraqê û Pêşmerge kir. Me bala xwe da ser vê mijarê, lê çalakiyên komên milîs ên ku ewlehiyê tehdît dikin me jî nîgeran dike. Em dizanin ku di demên borî de, komên milîs ên li derveyî kontrola hukûmeta Iraqê rasterast an neyekser Îran pişgiriya wan dike. Em jî dizanin ku ew beşdarî şerê DAÎŞê bûne. Lê naha tu mafdariya piştgiriya van koman tune. Ez hêvî dikim ku hemî cîranên Iraqê jî arîkariya ewlehî û aramiya vî welatî bikin.

“Ez bi xwezaya Kurdistanê matmayî mam”

Balyozê Brîtanya diyar kir ku ew bawer dike ku Iraq û Herêma Kurdistanê bi potansiyela xwe ya bihêz ve dikarin zehmetiyan derbas bikin, Balyozê Brîtanya diyar kir ku ew ji bo pêşerojê jî bi hêvî ye.

Hickey got: Ez li gelek deverên Herêma Kurdistanê geriyam. Ez bi rastî heyrana xwezaya Kurdistanê me, ez gelekî hij gelê Kurdistanê dikim. Hemî deverên ku ez lê geriyam deverên pir balkêş bûn. Ez çûm herêmên çiyayî. Derfeta min hebû ku ez bi Serok Berhem Salih re biçim gund û gundan. Derfeta min hebû ku ez bi Serok Nêçîrvan Barzanî re bigerim. Me bi hev re li Barzan di çem de avjenî kir. “

“Nêçîrvan Barzanî dîplomatek berbiçav e”

Li ser pirsa “Serdana we bi Nêçîrvan Barzanî re çawa bû?” Hickey bersiv da, “Serok Nêçîrvan Barzanî dîplomatek e ku gelekî bala min dikişîne. Me bi hev re geşteyek pir xweş li devera Barzan kir. Bi dîtina vê herêmê kêfxweşiyek mezin da min. Lê ez jî pê hesiyam ku dîroka herêmê û êşa mezin a ku wan di rabirdûya nêz de kişandiye ez şok bûm. Lê ez dixwazim viya vebêjim; Nêçîrvan Barzanî dîplomatek e ku dibe ku di pêşerojê de em hemî hewce bibin. Wî ji gelek aliyan ve alîkariya me kir. ”

Balyozê Brîtanya, li ser pirsa “We kîjan xwarin ecibandin”, got, “Ez ji goştên goştê dagirtî, goştê goşt û kebabê pir diecibînim.

Bi bîr xist ku demek kurt heye ku erka xwe biqedîne, Stephen Hickey got ku ew tu cara Iraqk û Herêma Kurdistanê ji bîr nake.

Diyar kir ku di navbera Brîtanya û Herêma Kurdistanê de têkiliyên dostane hene, Hickey bal kişand ser rola Serokwezîrê wê demê yê Brîtanya Sir John Major di biryara Encumena Ewlekariya Neteweyên Yekbûyî ya bi jimare 688, ku bû sedema ragihandina no- 5-ê Nîsana 1991-an li başûrê Kurdistanê herêma firînê.

Balyozê Brîtanya bibîr xist ku wezîrê Kurd Nedim Zehawî wezîrê dewletê yê berpirsê derziyên coronavirus li Ingiltere ye, got, ”Ez ji bo têkiliyên dostane yên di navbera me de kêfxweş im. Ez li Hewlêr, Duhok û Silêmaniyê bi germî hatim pêşwazî kirin. Ez hêvî dikim ku ev hevaltî dê her bimîne.